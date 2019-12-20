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В Одессе НАБУ пришло с обысками на "Думская ТV" (видео)
В Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками в помещение телеканала «Думская TV» на улице Канатной. Ранее детективы НАБУ проводили обыски у экс-начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербины, которого называют соратником директора ГБР Романа Трубы.
Как пишет «Думская», обыск на телеканале начался около 9:30. Сотрудников не пускают на рабочие места, не дают снимать процесс и изымают технику.
Издание также сообщает, что, по предварительным данным, у НАБУ есть вопросы к одному из владельцев здания. А руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их давлением на свободу слова.
Тем временем народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что телеканал принадлежит его другу и заместителю в областной ячейке партии «Европейская солидарность» Михаилу Шмушковичу. «Пару дней назад Сытника признали коррупционером. Я поднял этот вопрос в Раде и требовал его увольнения. В ответ НАБУ пришло с обыском на телеканал, которым владеет мой друг и заместитель в областной ячейке Европейской Солидарности Михаил Шмушкович. Совпадение? Не думаю», — пишет Гончаренко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники Государственного бюро расследований приходили с обысками к владельцу телеканала «Прямой» Владимиру Макеенко.
Фото «Думской».
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!