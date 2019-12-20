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Происшествия

Заблокировал выезд скорой и ударил врача: в сети рассказали о хамском поведении водителя в Харькове

11:55 20 декабря 2019 799
автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове утром в пятницу, 20 декабря, автомобиль КИА заблокировал выезд реанимационной бригады «скорой помощи» со двора больницы № 27. Об этом говорится на странице Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф в Facebook.

По словам врача, водитель подошел к машине экстренной медицинской помощи и ударил женщину-врача дверью.

Затем другая машина TOYOTA белого цвета окончательно перекрыла въезд и выезд в больницу. Водитель авто сообщила, что она врач. Машину «скорой помощи» удалось разблокировать через 15 минут.

«К счастью, в это время не было вызовов», — сообщили медики.

В сети пишут, что возле приемной больницы № 27 постоянно стоят машины, объясняя это близостью Дворца культуры Харьковского областного главка полиции.

Напомним, лидером по наглым парковщикам остается Киев. Недавно в Голосеевском районе столицы машина с дипломатическими номерами оказалась припаркованной прямо на пешеходном переходе. Людям, пересекающим улицу, пришлось обходить, испытывая неудобства.

«ФАКТЫ» неоднократно писали о том, как наказывают горожане «горе-парковщиков».

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