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Заблокировал выезд скорой и ударил врача: в сети рассказали о хамском поведении водителя в Харькове
В Харькове утром в пятницу, 20 декабря, автомобиль КИА заблокировал выезд реанимационной бригады «скорой помощи» со двора больницы № 27. Об этом говорится на странице Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф в Facebook.
По словам врача, водитель подошел к машине экстренной медицинской помощи и ударил женщину-врача дверью.
Затем другая машина TOYOTA белого цвета окончательно перекрыла въезд и выезд в больницу. Водитель авто сообщила, что она врач. Машину «скорой помощи» удалось разблокировать через 15 минут.
«К счастью, в это время не было вызовов», — сообщили медики.
В сети пишут, что возле приемной больницы № 27 постоянно стоят машины, объясняя это близостью Дворца культуры Харьковского областного главка полиции.
Напомним, лидером по наглым парковщикам остается Киев. Недавно в Голосеевском районе столицы машина с дипломатическими номерами оказалась припаркованной прямо на пешеходном переходе. Людям, пересекающим улицу, пришлось обходить, испытывая неудобства.
«ФАКТЫ» неоднократно писали о том, как наказывают горожане «горе-парковщиков».
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