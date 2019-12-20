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Роналду рассказал, как придумал свое знаменитое празднование гола (видео)
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, занявший третье место в голосовании за лучшего футболиста мира по версии французского издания France Football, поделился историей возникновения своего знаменитого празднования забитых мячей, когда футболист подбегает к угловому флажку, высоко выпрыгивает, разворачивается в прыжке на 180 градусов, отводит руки назад и кричит «Si!» («Да!» — в переводе с испанского).
«Я начал так выкрикивать, когда играл в „Реале“. В случае побед они говорили „Siiii!“ Я тоже начал это говорить, не знаю почему. Это было естественно для меня. Я помню, как мы проводили предсезонку в Лос-Анджелесе. Мы играли с „Челси“, я забил гол и сделал это (имитирует празднование).Люди спрашивали меня: „Зачем ты это сделал?“ Не знаю. Я сделал это, все вышло непроизвольно. Всегда говорю, что лучшие вещи случаются именно так, сами собой», — сказал Роналду в интервью DAZN.
Последний раз повод продемонстрировать свое празднование у Роналду был в выездном матче против «Сампдории», который состоялся 18 декабря в рамках 17-го тура серии А. На 45-й минуте, при счете 1:1, Криштиану откликнулся на подачу Алекса Сандро с левого фланга и головой отправил мяч в ворота, принеся в итоге своей команде победу. Для того, чтобы нанести удар, португалец выпрыгнул на невероятные 71 сантиметр, после матча сравнив себя с «Его Воздушеством» легендарным американцем Майклом Джорданом.
К слову, забитый мяч стал настоящим мемом в сети. Интернет-умельцы отправляли Роналду и в космос, и в горы, и даже к мультяшному герою — коту Тому.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду не приехал в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча».
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