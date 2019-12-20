23.12 / 23.36 25.65 / 26.02
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Роналду рассказал, как придумал свое знаменитое празднование гола (видео)

12:16 20 декабря 2019 212
Роналду рассказал, как придумал свое знаменитое празднование гола (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, занявший третье место в голосовании за лучшего футболиста мира по версии французского издания France Football, поделился историей возникновения своего знаменитого празднования забитых мячей, когда футболист подбегает к угловому флажку, высоко выпрыгивает, разворачивается в прыжке на 180 градусов, отводит руки назад и кричит «Si!» («Да!» — в переводе с испанского).

«Я начал так выкрикивать, когда играл в „Реале“. В случае побед они говорили „Siiii!“ Я тоже начал это говорить, не знаю почему. Это было естественно для меня. Я помню, как мы проводили предсезонку в Лос-Анджелесе. Мы играли с „Челси“, я забил гол и сделал это (имитирует празднование).Люди спрашивали меня: „Зачем ты это сделал?“ Не знаю. Я сделал это, все вышло непроизвольно. Всегда говорю, что лучшие вещи случаются именно так, сами собой», — сказал Роналду в интервью DAZN.

Последний раз повод продемонстрировать свое празднование у Роналду был в выездном матче против «Сампдории», который состоялся 18 декабря в рамках 17-го тура серии А. На 45-й минуте, при счете 1:1, Криштиану откликнулся на подачу Алекса Сандро с левого фланга и головой отправил мяч в ворота, принеся в итоге своей команде победу. Для того, чтобы нанести удар, португалец выпрыгнул на невероятные 71 сантиметр, после матча сравнив себя с «Его Воздушеством» легендарным американцем Майклом Джорданом.

К слову, забитый мяч стал настоящим мемом в сети. Интернет-умельцы отправляли Роналду и в космос, и в горы, и даже к мультяшному герою — коту Тому.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду не приехал в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Надбавки, перерасчет и новые справки: в ПФУ ответили на ряд "нестандартных" вопросов о пенсиях

Заворотнюк

В семье больной Заворотнюк новая беда

зимняя погода елки

Морозы и даже снег: какой будет погода на Рождество и Новый год

Ксения Собчак

«Придется запастись патронами»: бывшая жена Бондарчука резко ответила Собчак

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер