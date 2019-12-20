- 13:22 Взрыв, слезоточивый газ и стрельба: в центре Киева новые столкновения
- 13:21 Бывший муж Славы из «НеАнгелов» закрутил новый роман
- 13:17 Банкноты 5 гривен заменили монетами
- 13:14 Закон о трансплантации: Рада приняла решение
- 13:10 Экс-одноклубник украинца вместе со своей девушкой погиб в автокатастрофе
- 13:06 Копила на старость: в Одессе из квартиры пенсионерки украли больше миллиона гривен
- 13:04 Инвесторы напомнили НКРЭКУ о миллиардных исках в случае ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов
- 12:47 Зеленский и Ко: опубликованы рейтинги самых влиятельных украинцев
- 12:43 Синоптик рассказала, где в выходные дни будет идти дождь
- 12:42 У соосновательницы «Батьки SOS» сгорело авто: не исключен поджог
- 12:35 В сети появились новые рождественские фото школьницы Меган Маркл с подругами и бойфрендом
- 12:24 Путин озвучил условия заключения газового контракта с Украиной
Синоптик рассказала, где в выходные дни будет идти дождь
В субботу, 21 декабря, в западных областях Украины ожидаются дожди, которые в воскресенье, 22 декабря, распространятся на большую часть страны. А 23 декабря дожди усилятся.
Такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко, предупреждающая о временами порывистом и сильном юго-западном ветре.
В Киеве на выходных потеплеет до + 7 + 9 градусов, однако будет облачно и ветрено. В субботу ожидается сухая погода, а в воскресенье — местами небольшой дождь. Осадки усилятся в понедельник, 23 декабря.
«На предновогодней неделе у нас будет сначала тепло, с осадками, а похолодание придет ориентировочно с 28 декабря», — предупреждает Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в новогоднюю ночь в Киеве ожидается небольшой мороз, а осадков не будет.
Эксклзивный материал с прогнозами на праздники «Морозы и даже снег: какой будет погода на Рождество и Новый год» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.