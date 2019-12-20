Общество и люди

Синоптик рассказала, где в выходные дни будет идти дождь

В субботу, 21 декабря, в западных областях Украины ожидаются дожди, которые в воскресенье, 22 декабря, распространятся на большую часть страны. А 23 декабря дожди усилятся.

Такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко, предупреждающая о временами порывистом и сильном юго-западном ветре.

В Киеве на выходных потеплеет до + 7 + 9 градусов, однако будет облачно и ветрено. В субботу ожидается сухая погода, а в воскресенье — местами небольшой дождь. Осадки усилятся в понедельник, 23 декабря.

«На предновогодней неделе у нас будет сначала тепло, с осадками, а похолодание придет ориентировочно с 28 декабря», — предупреждает Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в новогоднюю ночь в Киеве ожидается небольшой мороз, а осадков не будет.

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