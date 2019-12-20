Украина

Синоптик рассказала, какой будет погода в Киеве на Новый год

В новогоднюю ночь, 1 января 2020 года, в Киеве ожидается небольшой мороз, а осадков не будет. Кстати, достаточно сильные дожди в Украине ожидаются в начале следующей недели.

Такой предварительный прогноз дает синоптик Наталья Диденко. По ее информации, температура воздуха составит -2−4 градуса, на улицах будет скользко.

«Это — прогностическая диаграмма для Киева, из которой видно, что пока побудет теплая погода, а снижение температуры воздуха начнется 28 декабря. Основные осадки предполагаются в ближайшие воскресенье, понедельник, вторник — дожди», — пишет Наталья Диденко на своей страничке в соцсетях.

По ее прогнозам, небольшой снег в Киеве возможен лишь 29 декабря. Впрочем, эта информация предварительная, ее синоптик пообещала уточнить позже.

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