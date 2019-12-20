Закон о трансплантации: Рада приняла решение

Украина

В пятницу, 20 декабря, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 2457, регулирующий вопросы трансплантации органов человеку.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», документом определяется, что до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), положения этого проекта по использованию указанной системы для организации оказания медицинской помощи с применением трансплантации не применяются.

До ее запуска, 1 января 2021 года, организация трансплантации органов будет проводиться на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

Согласно законопроекту, в действующем законе о трансплантации предусмотренный в нем центральный орган исполнительной власти в сфере трансплантации будет заменен на координационный центр по вопросам трансплантации — специализированное госучреждение, выполняющее функции в сфере трансплантации, которое будет создано Минздравом.



В целом документом предлагается внести изменения в 18 статей и два пункта заключительных и переходных положений закона «О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку».

Напомним, в феврале 2019 года депутаты уже отложили вступление в силу закона, которым запрещалось проводить трансплантацию органов человека без согласия донора. Медики заявили, что при отсутствии Единой государственной информационной системы трансплантации им могут угрожать уголовные дела.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter