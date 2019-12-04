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Трансплантация органов в Украине: парламент принял решение
Верховная Рада намерена снова отсрочить применение положений закона Украины «О применении трансплантации анатомических материалов человеку» (вступил в силу с 1 января 2019 года) — до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации. Соответствующий законопроект был одобрен Радой в среду, 4 декабря, в первом чтении. Напомним, в ноябре трансплантацию почки впервые в истории Украины провела районная больница.
Одновременно нардепы установили дедлайн для запуска трансплантации в Украине — не позднее 1 января 2021 года.
Также предполагается заменить центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере трансплантации, на координационный центр по трансплантации (специализированное госучреждение).
Документ также устанавливает, что Государственная информационная система сопровождения трансплантации состоит из Единой информационной системы трансплантации и Государственной информационной системы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.
Напомним, в феврале 2019 года депутаты уже отложили вступление в силу закона, которым запрещалось проводить трансплантацию органов человека без согласия донора. Медики заявили, что при отсутствии Единой государственной информационной системы трансплантации им могут угрожать уголовные дела.
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