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Бывший муж Славы из «НеАнгелов» закрутил новый роман (фото)

13:21 20 декабря 2019 14
Слава из «НеАнгелов» с бывшим мужем Эдгаром Каминским
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

В сети обсуждают новый роман бывшего мужа солистки группы «НеАнгелы» Славы Эдгара Каминского, который на днях удивил нежным поцелуем с женой на дне рождения детей. Похоже, певица все-таки имела основания для ревности.

На одном из светских мероприятий пластический хирург появился с новой пассией. Весь вечер Эдгар обнимал спутницу, она в ответ многозначительно улыбалась и позировала на камеру, не скрывая своих чувств. Фото пары взбудоражило сеть.

Эдгар, который ранее только намекал на новые отношения, был вынужден ответить на прямой вопрос журналистов о таинственной спутнице.

«На этом фото два счастливых человека», — ответил Эдгар программе «Зірковий шлях» («Украина»).

Новой избранницей Каминского оказалась Ольга Богатая. Она является арт-директором известного дизайнера, увлекается путешествиями, спортом и здоровым питанием. Она воспитывает сына от прежних отношений.

Напомним, Слава отреагировала на слухи о воссоединение семьи и объяснила поцелуй с бывшим мужем на дне рождении детей. Певица заявила, что у каждого из них своя жизнь. Пара объявила о разводе минувшим летом.

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