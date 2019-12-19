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Разведенные Слава и Эдгар Каминские удивили нежным поцелуем (фото)
Участница группы «НеАнгелы» Слава и Эдгар Каминский, объявившие о разводе еще летом, воссоединились на празднике по случаю дня рождения детей. Экс-супруги устроили яркую вечеринку в ресторане для 5-летнего Леона и 4-летней Лауры с аниматорами, мыльными пузырями, разными развлечениями и огромными тортами.
Вместе с детьми провели праздник и родители — Слава и Эдгар. Они выносили торты для детей, бывшие супруги удивили нежным поцелуем в губы. Интригующее фото попало в сеть.
Ни Слава, ни Эдгар поцелуй не объясняют. Этого фото нет на социальных страницах в сети бывших супругов. Певица показала самые яркие моменты праздника. Хирург только поделился своими жизненными советами для детей.
Ранее экс-супруги намекали на новые отношения. Эдгару приписывают роман с арт-директором известного дизайнера, а Слава заявила, что она открыта к новым отношениям.
Напомним, инициатором развода был Эдгар Каминский. Позже он объяснил свое решение — Слава была слишком ревнивой и постоянно хотела изменить себя с помощью скальпеля. Певица считает, что на их разрыв повлияло много факторов, в том числе и вмешательство родителей.
Кстати, коллега Славы по группе Вика также оказалась в статусе холостячек, она разорвала помолвку с женихом, с которым отдыхала на Мальдивах.
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