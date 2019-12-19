23.21 / 23.44 25.73 / 26.13
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Разведенные Слава и Эдгар Каминские удивили нежным поцелуем (фото)

10:24 19 декабря 2019 104
Слава и Эдгар Каминские
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Участница группы «НеАнгелы» Слава и Эдгар Каминский, объявившие о разводе еще летом, воссоединились на празднике по случаю дня рождения детей. Экс-супруги устроили яркую вечеринку в ресторане для 5-летнего Леона и 4-летней Лауры с аниматорами, мыльными пузырями, разными развлечениями и огромными тортами.

Вместе с детьми провели праздник и родители — Слава и Эдгар. Они выносили торты для детей, бывшие супруги удивили нежным поцелуем в губы. Интригующее фото попало в сеть.

Ни Слава, ни Эдгар поцелуй не объясняют. Этого фото нет на социальных страницах в сети бывших супругов. Певица показала самые яркие моменты праздника. Хирург только поделился своими жизненными советами для детей.

Ранее экс-супруги намекали на новые отношения. Эдгару приписывают роман с арт-директором известного дизайнера, а Слава заявила, что она открыта к новым отношениям.

Напомним, инициатором развода был Эдгар Каминский. Позже он объяснил свое решение — Слава была слишком ревнивой и постоянно хотела изменить себя с помощью скальпеля. Певица считает, что на их разрыв повлияло много факторов, в том числе и вмешательство родителей.

Кстати, коллега Славы по группе Вика также оказалась в статусе холостячек, она разорвала помолвку с женихом, с которым отдыхала на Мальдивах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

День святого Николая

День святого Николая 2019: яркие открытки и душевные поздравления

святой Николай с детьми

День святого Николая: чего нельзя делать и как отметить праздник

Госвыплаты

Не ПФУ: стало известно, кто будет проверять пенсионеров и получателей субсидий

Разрушения на Донбассе

Останется памятником российского предательства: Донбассу предрекли печальное будущее

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер