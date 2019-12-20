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Шоу-бизнес

«Возможно, чувства есть»: Слава Каминская расставила точки в отношениях с бывшим мужем

10:31 20 декабря 2019 282
Слава Каминская и Эдгар Каминский
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, удивившая нежным поцелуем с бывшим мужем Эдгаром на дне рождения их общих детей, расставила точки в отношениях с эксом. Певица решила объяснить в сети, что на самом деле происходит между ними и почему они целовались на публике.

Увы, пара не воссоединилась, как предполагали многие поклонники.

«Я знаю, вы хотите обсудить! Мы — родители своих детей! Да, чувства, возможно, есть! Но у каждого — своя жизнь! Точка», — написала Слава.

Ее подписчиков такое объяснение не обрадовало. В комментариях они отмечают, что Слава и Эдгар очень хорошо смотрятся вместе.

«Какие же вы красивые вместе», «Рада видеть», «Будьте счастливы», «Может, если есть чувства, то попробовать сохранить семью», — пишут под фото.

Напомним, о разводе Славы и Эдгара стало известно летом, инициатором выступил Каминский. Причиной развода он называл ревность жены. А певица говорила, что не понимает поступка мужа и считает, что в их отношения слишком вмешивались родители.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что телеведущий Владимир Остапчук удивил заявлением о разводе.

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