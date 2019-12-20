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«Возможно, чувства есть»: Слава Каминская расставила точки в отношениях с бывшим мужем
Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, удивившая нежным поцелуем с бывшим мужем Эдгаром на дне рождения их общих детей, расставила точки в отношениях с эксом. Певица решила объяснить в сети, что на самом деле происходит между ними и почему они целовались на публике.
Увы, пара не воссоединилась, как предполагали многие поклонники.
«Я знаю, вы хотите обсудить! Мы — родители своих детей! Да, чувства, возможно, есть! Но у каждого — своя жизнь! Точка», — написала Слава.
Ее подписчиков такое объяснение не обрадовало. В комментариях они отмечают, что Слава и Эдгар очень хорошо смотрятся вместе.
«Какие же вы красивые вместе», «Рада видеть», «Будьте счастливы», «Может, если есть чувства, то попробовать сохранить семью», — пишут под фото.
Напомним, о разводе Славы и Эдгара стало известно летом, инициатором выступил Каминский. Причиной развода он называл ревность жены. А певица говорила, что не понимает поступка мужа и считает, что в их отношения слишком вмешивались родители.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что телеведущий Владимир Остапчук удивил заявлением о разводе.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!