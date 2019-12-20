В России 17-летние девушки хладнокровно убили ровесницу

Мир

В российском Архангельске 20 декабря отправили за решетку двух 17-летних девушек, которые убили свою ровесницу. Ранее в российском Благовещенске студент строительного колледжа устроил стрельбу в своем учебном заведении, убив одного учащегося и ранив троих.

Как сообщает"Фонтанка", трагедия в Архангельске произошла еще в июне.

Две 17-летние девушки «договорились убить человека». Жертвой выбрали знакомую ровесницу. Ей одна из будущих палачей предложила встретиться у железнодорожных путей в районе улицы Партизанской.

На нее будущие убийцы пришли с резиновыми перчатками, ремнем, пакетами и чистящим средством. Сначала они нанесли жертве удар бутылкой по голове, после чего она упала. Затем обвиняемые душили свою жертву ремнем, наносили удары стеклянными бутылками и ранения осколками стекла, надевали на голову полимерный пакет.

После издевательств бросили тело и сбежали. Останки девушки нашли на следующий день.

Девушкам предъявили обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений.



Ранее «ФАКТЫ» писали, что в российской Перми местный житель подумал, что он находится в видеоигре, открыл огонь из ружья и убил прохожую, выстрелив в нее пять раз подряд. А в Санкт-Петербурге ученый-историк расстрелял и расчленил свою любовницу-аспирантку.

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