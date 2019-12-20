«Крышевали» полицейские: СБУ разоблачила десятки подпольных казино (фото)

Украина

В ночь на пятницу, 20 декабря, сотрудники СБУ совместно с Госбюро расследований и прокуратурой «накрыла» 43 подпольных игорных заведений в шести областях, которые действовали под «крышей» правоохранителей. Ранее в Раду внесли проект закона о легализации в Украине игорного бизнеса.

Как уточнили в Службе безопасности Украины, нелегальный игорный бизнес блокировали в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье.

«Оперативники провели 57 одновременных обысков по месту расположения злачных мест, которые действовали под „крышей“ правоохранителей. Во время спецоперации изъято 33 столы для игры в покер, 293 игровых автоматов, 11 рулеток и почти миллион гривен наличности, полученной от нелегального бизнеса», — говорится в сообщении.

Начат ряд уголовных производств по ч. 1 ст. 203−2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. В украинской спецслужбе напомнили, что деятельность таких заведений не соответствует положениям Законов Украины «О государственных лотереях Украины» и «О запрете игорного бизнеса».

Отчитались о закрытии ряда игорных заведений и в МВД.

Так, начальник управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Александр Околит отметил, что только за прошедшую ночь полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными. Стоимость изъятого игрового оборудования составляет порядка 46 миллионов гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что после соответствующего решения правительства заведения с игровыми автоматами больше не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей.



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