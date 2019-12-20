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Украина

Кабмин запретил игорный бизнес под видом гослотерей

9:44 20 декабря 2019 190
лотерейные шары
Инф. «ФАКТОВ»

Кабмин запретил распространение гослотерей как одного из видов игорного бизнеса. Об этом в Телеграм-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Он отметил, что министры проголосовали за отмену соответствующих положений, касающихся распространителей лотерей в лицензионных условиях.

«Теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей», — написал премьер.

Он также отметил, что с сегодняшнего дня Нацполиция начинает проверки деятельности всех операторов гослотерей на предмет соблюдения закона о запрете игорного бизнеса. Налоговой дано задание организовать проверки лицензий всех так называемых распространителей государственных лотерей.

Напомним, 18 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики дал свое согласие на рассмотрение в первом чтении правительственного законопроекта о легализации игорного бизнеса.

Согласно последнему опросу КМИС, 56% украинцев категорически против легализации игорного бизнеса. В связи с инициативами президента Зеленского, в частности, о легализации азартных игр, его рейтинг упал больше, чем на 20 процентов.

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