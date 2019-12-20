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На Житомирщине перевернулась маршрутка с пассажирами (фото)
Утром в пятницу, 20 декабря, в районе населенного пункта Ружин (Житомирская область) перевернулась маршрутка с пассажирами — травмы получили четыре человека. Ранее в ДТП с участием маршрутки под Одессой пострадали восемь человек.
Как сообщают в ГУ НП в Житомирской области, маршрутное такси ехало из Белой Церкви в Винницу. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась. В полиции не исключают, что причиной ДТП могла стать скользкая дорога.
В полиции уточняют, что травмы разной степени тяжести получили пассажиры маршрутки. Им оказывают медицинскую помощь.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Буче произошла смертельная авария с участием маршрутного такси. В микроавтобус на перекрестке врезался Porsche, после чего маршрутка ударилась об электроопору и опрокинулась на бок. Два пассажира — 20-летний парень и 40-летняя женщина — вылетели из маршрутки и оказались придавленными тяжелой машиной. Они погибли на месте.
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