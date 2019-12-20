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Раки будут бороться, а Весы — радоваться: гороскоп на 21 декабря для всех знаков зодиака

Суббота, 21 декабря, — день, когда стоит прислушаться к знакам и приметам.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 21 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Возможно ухудшение самочувствия, вы будете раздражительны и нетерпимы.

Не стоит торопиться с подписанием контрактов.

Телец

Постарайтесь двигаться только в выбранном вами направлении — вы на верном пути.

Подходящий день для рутинной работы.

Близнецы

Близнецам звезды рекомендуют не спешить с высказыванием предложений, сменой имиджа, разговорами на новые темы, поездками по незнакомым маршрутам

Рак

Кто-то будет претендовать на ваше место под солнцем, будьте готовы к этому. Действуйте энергично, но с оглядкой на ситуацию.

Лев

Велика вероятность принять неверное решение, которое негативно отразится на будущем.

Рекомендуется посвятить этот день своему хобби или просто отдыху.

Дева

День порадует вас приятным разговором по душам с любимым человеком.

Избыток энергии может подтолкнуть вас в неверном направлении.

Весы

Звезды обещают Весам благоприятный день во всех отношениях.

Живите в естественном режиме, не торопите события.

Скорпион

Стоит повременить с принятием решений относительно высшего образования, путешествий, благотворительных акций.

Стрелец

Не стоит вкладывать средства в сомнительные проекты, водить компанию с подозрительными личностями, становиться созаемщиками, брать кредиты.

Козерог

День подходит для поездок и небольших сделок, при условии, что вы не отклоняетесь от знакомого маршрута.

Водолей

Это будет очень подходящий день для отказа от вредных привычек.

Не стоит доверять чужим обещаниям.

Рыбы

Рыбам не удастся решить задачу, над которой они давно ломали голову. Появится новая информация и вы поймете, что шли неверным путем.

Хорошего вам дня!

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