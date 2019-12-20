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Украина

Высший совет правосудия не нашел нарушений в действиях судьи, запретившего Евромайдан

15:40 20 декабря 2019 86
Евромайдан
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 20 декабря, Высший совет правосудия вынес решение по делу судьи Окружного админсуда Киева Богдана Санина, который в свое время запретил Евромайдан. Судья не будет уволен. Об этом сообщает РБК-Украина.

На заседании Высшего совета правосудия было отклонено представление об увольнении Санина с должности судьи. Спикер ВСП Оксана Лысенко пояснила, что в представлении об увольнении Санина отсутствовали конкретные и веские аргументы, которые должны свидетельствовать о его несоответствии должности и критериям добропорядочности.

Судья Санин в декабре 2013 года запретил проведение акций в центре Киева, что стало поводом для разгона митингующих активистов Евромайдана.

Ранее сообщалось, что суд отпустил из-под стражи экс-беркутовца, который обвиняется в массовых расстрелах 48 активистов Евромайдана

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