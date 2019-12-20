Происшествия

Не согласная с Радой владелица «евробляхи» публично сожгла свое авто: как отреагировала сеть

В пятницу, 20 декабря, в сети разместили видео, на котором женщина обращается к президенту Зеленскому по поводу ситуации, сложившейся со штрафами за «евробляхи». Об этом сообщает РБК-Украина.

Женщина говорит, что президент обещал решить вопрос с растаможкой, но для этого остался всего один день.

«Вы загнали нас в угол. С 1 января мы не сможем растаможиться, мы не сможем пользоваться нашими автомобилями. Более того, мы получим штрафы по 170 тысяч гривен. Мы — это владельцы автомобилей на европейской регистрации. Я не смогу передать этот автомобиль в зону АТО, я не смогу отдать этот автомобиль деткам в детские дома. Я не смогу сделать с этим автомобилем ничего», — заявила женщина.

В конце она на камеру сжигает свой автомобиль.

Видео быстро собрало сотни комментариев:

Сообщество «АвтоЕвроСила» в Facebook сообщает о массовом сожжении «евроблях» в знак протеста против введения штрафов.

Интерфакс-Украина сообщает, что Кабмин, МДВ и «АвтоЕвроСила» согласовали вопрос растаможки автомобилей с номерами стран ЕС. «После заседания правительства этот вопрос в течение месяца урегулируется в Верховной Раде», — подводится итог совещания.

Ранее сообщалось, что Рада отложила штрафы за «евробляхи», но ненадолго.

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