Украина

Штрафы за «евробляхи» отложили: что важно знать о решении Рады

В четверг, 19 декабря, Рада приняла во втором чтении законопроект, который устанавливает отсрочку до 31 декабря 2019 года штрафов за нарушения ввоза авто на европейских номерах.

Агентство Интерфакс-Украина сообщает, что законопроект с технико-юридическими правками поддержали 285 народных депутатов — необходимо было 226 голосов.

В законопроект ко второму чтению подали 16 поправок, из них были учтены 11 — об этом сообщил нардеп Александр Ковальчук от фракции «Слуга народа» во время представления документ в Верховной Раде.

«Цель законопроекта — отсрочка вступления в силу усиленных административных санкций за нарушение таможенных правил, предусмотренных ст. 470 и 481 Таможенного кодекса Украины», — сказал Ковальчук.

Ранее сообщалось, что в Украине растаможка «евроблях» будет проводиться по-новому.

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