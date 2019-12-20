- 19:20 "Евробляха" перекрыла трамвайные пути на Подоле: что придумали пассажиры
- 19:19 Муж королевы Елизаветы попал в больницу
- 19:15 Стрельба на Лубянке: число жертв возросло
- 19:14 Сова тайно жила на рождественской елке американцев в течение недели
- 19:08 Где смотреть онлайн «Ливерпуль» — «Фламенго»: расписание трансляций финала клубного чемпионата мира
- 19:08 Джонсон добился своего: стало известно, когда Британия выйдет из ЕС
- 18:44 Камера наблюдения подтвердила версию о поджоге авто активистки «Батьки SOS» в Киеве
- 18:37 В Киеве полиция штурмовала здание суда, где рассматривают "дело Шеремета": что произошло
- 18:12 Почему Лукашенко не может договориться с Путиным: названы три важных момента
- 18:09 Инвесторы просят Зеленского призвать Геруса к поиску компромисса по "зеленому" тарифу
- 17:56 Форвард «Динамо» Беседин не прошел допинг-тест: что известно
- 17:53 Группу прокуроров по делу Шеремета сформировали заново: что произошло
В Киеве полиция штурмовала здание суда, где рассматривают "дело Шеремета": что произошло (видео)
В Киеве полиции и нацгвардейцам пришлось силой разблокировать зал Киевского апелляционного суда, в котором вместе с адвокатами и сторонниками находилась подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко.
Как сообщает 5 канал, последние отказались покидать зал суда после того, как утром 21 декабря суд перенес рассмотрение апелляции на ее арест на 24 декабря из-за неявки прокуроров.
Тем не менее силовикам удалось разблокировать зал заседаний и вывести оттуда подозреваемую.
Штурм зали Апеляційного суду pic.twitter.com/Bp13lJcmgg— hromadske (@HromadskeUA) 20 декабря 2019 г.
Ранее адвокат Кузьменко Влад Добош сообщил, что подает апелляцию на меру пресечения своей подзащитной, подчеркнув, что ее рассмотрение будет полным, а не быстрым.
«Возможно, мы долго будем стимулировать, чтобы ее (апелляцию. Ред.) провести. Следствие не будет спешить вести следственные действия. У них есть время — есть санкция, люди за решеткой. Их это устраивает, нас — нет», — заявил он.
Напомним, военного медика и волонтера Юлию Кузьменко задержали 12 декабря 2019 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..