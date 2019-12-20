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Украина

В Киеве полиция штурмовала здание суда, где рассматривают "дело Шеремета": что произошло (видео)

18:37 20 декабря 2019 434
Юлия Кузьменко в суде
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве полиции и нацгвардейцам пришлось силой разблокировать зал Киевского апелляционного суда, в котором вместе с адвокатами и сторонниками находилась подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко.

Как сообщает 5 канал, последние отказались покидать зал суда после того, как утром 21 декабря суд перенес рассмотрение апелляции на ее арест на 24 декабря из-за неявки прокуроров.

Тем не менее силовикам удалось разблокировать зал заседаний и вывести оттуда подозреваемую.

Ранее адвокат Кузьменко Влад Добош сообщил, что подает апелляцию на меру пресечения своей подзащитной, подчеркнув, что ее рассмотрение будет полным, а не быстрым.

«Возможно, мы долго будем стимулировать, чтобы ее (апелляцию. Ред.) провести. Следствие не будет спешить вести следственные действия. У них есть время — есть санкция, люди за решеткой. Их это устраивает, нас — нет», — заявил он.

Напомним, военного медика и волонтера Юлию Кузьменко задержали 12 декабря 2019 года.

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