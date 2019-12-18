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Антоненко не в СИЗО, а Кузьменко подает апелляцию: новые подробности в деле об убийстве Шеремета

9:55 18 декабря 2019 269
Антоненко и Кузьменко
Инф. «ФАКТОВ»

Музыкант Андрей Антоненко (Рифмастер), которого суд отправил под арест по подозрению в причастности к делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, находится не в СИЗО, а в изоляторе временного содержания.

Об этом сообщил адвокат Виталий Галенченко из группы правовой защиты Антоненко, посетивший арестованного музыканта 17 декабря. «Следователь пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшее руководство полиции, министр МВД, Генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что с стороны следователей будет определенная предвзятость. Андрей в дальнейшем будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия. Сейчас, с учетом имеющихся в деле материалов и громких заявлений в СМИ руководства страны, такой уверенности нет», — пишет защитник в соцсетях.

Тем временем Влад Добош — адвокат второй арестованной подозреваемой Юлии Кузьменко — сообщил, что 18 декабря подает апелляцию на меру пресечения своей подзащитной. По его словам, готовится полный текст апелляции, а не быстрый. «Возможно, мы долго будем стимулировать, чтобы ее провести. Следствие не будет спешить вести следственные действия. У них есть время — есть санкция, люди за решеткой. Их это устраивает, нас — нет», — пояснил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», медик Юлия Кузьменко, как и Андрей Антоненко, написала письмо маме погибшего журналиста Павла Шеремета, в котором выразила надежду на то, что истинные убийцы ее сына будут найдены.

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