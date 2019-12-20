Стрельба на Лубянке: число жертв возросло

Мир

РосСМИ продолжают сообщать новые подробности бойни, устроенной в Москве на Лубянке россиянином Евгением Манюровым. Ранее в РФ попытались найти в этой трагедии «украинский след». Затем Telegram-канал Mash продемонстрировал, что растиражированное фото «стрелка» — это на самом деле фотография обычного инженера Олега Кучеренко, который не имеет к трагедии ни малейшего отношения.

Тем временем число жертв стрельбы на Лубянке возросло до двух. По информации Следственного комитета России, в больнице скончался раненый накануне сотрудник правоохранительных органов РФ.

Как сообщалось ранее, отец Евгения Манюрова заявил, что его сына, возможно «зомбировали». Кроме того, Евгений говорил отцу, что работает охранником в посольстве Арабских Эмиратов, и у него появился восточный акцент.

Фото: Интерфакс

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter