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Стрельба на Лубянке: число жертв возросло
РосСМИ продолжают сообщать новые подробности бойни, устроенной в Москве на Лубянке россиянином Евгением Манюровым. Ранее в РФ попытались найти в этой трагедии «украинский след». Затем Telegram-канал Mash продемонстрировал, что растиражированное фото «стрелка» — это на самом деле фотография обычного инженера Олега Кучеренко, который не имеет к трагедии ни малейшего отношения.
Тем временем число жертв стрельбы на Лубянке возросло до двух. По информации Следственного комитета России, в больнице скончался раненый накануне сотрудник правоохранительных органов РФ.
Как сообщалось ранее, отец Евгения Манюрова заявил, что его сына, возможно «зомбировали». Кроме того, Евгений говорил отцу, что работает охранником в посольстве Арабских Эмиратов, и у него появился восточный акцент.
Фото: Интерфакс
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