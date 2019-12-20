23.10 / 23.35 25.63 / 26.00
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Стрельба на Лубянке: число жертв возросло

19:15 20 декабря 2019 148
Лубянка
Инф. «ФАКТОВ»

РосСМИ продолжают сообщать новые подробности бойни, устроенной в Москве на Лубянке россиянином Евгением Манюровым. Ранее в РФ попытались найти в этой трагедии «украинский след». Затем Telegram-канал Mash продемонстрировал, что растиражированное фото «стрелка» — это на самом деле фотография обычного инженера Олега Кучеренко, который не имеет к трагедии ни малейшего отношения.

Тем временем число жертв стрельбы на Лубянке возросло до двух. По информации Следственного комитета России, в больнице скончался раненый накануне сотрудник правоохранительных органов РФ.

Как сообщалось ранее, отец Евгения Манюрова заявил, что его сына, возможно «зомбировали». Кроме того, Евгений говорил отцу, что работает охранником в посольстве Арабских Эмиратов, и у него появился восточный акцент.

Фото: Интерфакс

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

домашний майонез

Домашний майонез без сырых яиц: легкий рецепт для новогодних салатов (фото)

повышенные пенсии

Повышенные пенсии в декабре получат не все: кому увеличат выплаты (таблица)

Пенсия в Украине

Надбавки, перерасчет и новые справки: в ПФУ ответили на ряд "нестандартных" вопросов о пенсиях

Заворотнюк

В семье больной Заворотнюк новая беда

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер