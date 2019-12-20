Происшествия

Полицейским Николаевской области передали подозреваемого в убийстве, совершенном в Николаеве летом 2018 года. Его доставили в Харьков после процедуры передачи на границе с Российской Федерацией. Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, мужчина подозревается в убийстве своей соседки. Напомним, в Киевской области женщина разбила оконное стекло, залезла в дом пожилой соседки и начала ее душить, требуя деньги.

12 июня 2018 года в одной из квартир дома на улице Космонавтов в Николаеве девушка-студентка, которая снимала здесь комнату, вернувшись после занятий в университете, обнаружила окровавленное тело 86-летней хозяйки.

Прибывшие по вызову оперативники уголовного розыска Ингульского райотдела полиции установили, что двери в квартиру были выломаны, в комнатах были следы борьбы, но ни деньги, ни ценные вещи из квартиры не вынесли. Поэтому мотив преступления оставался загадкой.

На месте происшествия криминалисты нашли биологические следы и отпечатки пальцев постороннего человека. Оперативным путем на следующий день уже был готов фоторобот предполагаемого преступника, проведен ряд экспертиз, идентификация с помощью ДНК. Круг подозреваемых сузился, а подозреваемым оказался сосед жертвы. Он, как оказалось, исчез сразу же после того, как только им заинтересовались оперативники. В гараже мужчины правоохранители нашли предметы с пятнами крови, а также гранаты Ф1 и РГД-5. Об исчезнувшем было известно, что он ранее служил в зоне АТО. Как оказалось, парень сбежал в Российскую Федерацию. Причем украинскую часть границы ему удалось преодолеть, а россияне его задержали.

Примерно в то время на российском телеканале НТВ вышел сюжет и некоем мужчине, который, став на колени, умолял российских пограничников пропустить его. Мол, он не хочет ехать на Донбасс воевать, поэтому в Украине «его прессуют и шьют убийство». В «главной роли», как оказалось, был именно этот мужчина.

Он рассказывает, что ему удалось договориться с россиянами о том, что его пропустят, но взамен он должен принять участие в съемке пропагандистского телесюжета. После жил в России и работал на стройке. А недавно его замучила совесть: он пришел в российскую полицию и признался в совершенном в Украине убийстве.

По его словам, в 2018 году он пришел к соседке выяснить отношения по поводу того, что она моет пол в подъезде грязной водой. Она его послала матом, мужчина схватил молоток и нанес пенсионерке смертельные удары. А когда узнал, что попал под подозрение, сбежал за границу. Теперь он находится в николаевском СИЗО, ему грозит 15 лет тюрьмы.

В этом случае правоохранительные органы Украины и РФ пришли к взаимопониманию, и передача подозреваемого в убийстве состоялась. А вот со сбежавшим сначала в Беларусь, а потом в Крым бывшим николаевским судьей Андреем Рудяком, подозреваемым в заказном убийстве мачехи в 2016 году, вышло по-другому. В 2017 г. российская полиция задержала Рудяка в Ялте, где он создал свою риэлторскую контору. Как тогда сообщило издание «Преступности.НЕТ», сразу после задержания российский Интерпол обратился в Украинское национальное бюро Интерпола с просьбой предоставить необходимые документы для экстрадиции судьи в Украину.

«Интерпол, в свою очередь, обратился в Генеральную прокуратуру Украины как в орган, который объявлял Андрея Рудяка в розыск. Однако там отказались предоставить какие-либо документы и материалы в отношении судьи, так как Генеральная прокуратура Украины считает, что Крым является частью Украины и не признает его аннексию Россией, а потому не считает возможным сотрудничать с российским Интерполом в Крыму», — рассказал собеседник издания. Таким образом, российскому Интерполу не оставалось ничего другого, как отпустить Андрея Рудяка, удерживать без каких-либо на то оснований они его не могли, а у российских правоохранительных органов вопросов к Рудяку не было. Кроме того, Андрей Рудяк продолжал еще пару лет числиться судьей Центрального районного суда Николаева.

Кстати, его подельник и брат Сергей Рудяк, также обвиняемый в заказе убийства, в сентябре 2019 года был выпущен из СИЗО под домашний арест.

Ранее в Житомирской области мужчина убил 80-летнюю соседку, решив, что она ведьма.

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