Украина

Санкции работают: Коболев объяснил, почему Россия пошла на уступки по газу

Задекларированная готовность России к подписанию контракта по транзиту газа через территорию Украины имеет причину. Ее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев назвал во время эфира «Радио НВ».

По его словам, преимущество в переговорах с Россией обеспечивает введение санкций США против «Северного потока-2».

При этом Коболев подчеркнул, что лоббисты со стороны «Газпрома» в Сенате США делают все, чтобы санкции не заработали.

«Они говорят: все хорошо, не переживайте, договор (по транзиту. — Ред.) будет, санкции вводить не нужно», — сказал Коболев.

19 декабря Украина, Россия и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по транзиту газа с 2020 года.

Кроме того, стало известно, что РФ предложила выплатить Украине сумму, которую определил Стокгольмский арбитраж — около 3 млрд долларов, несмотря на ранее появившуюся информацию о том, что россияне могут предложить украинской стороне получить компенсацию долга в результате принудительного взыскания арестованных активов «Газпрома».

Как сообщали «ФАКТЫ», на встрече «нормандской четверки» в Париже президент Зеленский требовал от Путина 10-летнего контракта на транзит газа.

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