Общество и люди

"В год Крысы давайте оставаться людьми": Зеленский обратился к "слугам народа" на партийном корпоративе (видео)

Партия «Слуга народа» отпраздновала Новый год вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в центре «Парковый».

Ведущей вечера стала Катя Осадчая, а гостей развлекали Тина Кароль и Jerry Hail, сообщает УП. Также не обошлось без шуток «95 квартала».

Депутатов пускали в здание строго по спискам.

Там к ним присоедились президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир, глава Офиса Андрей Богдан, а также правительственный «десант» во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Так, среди гостей заметили министра экономики Тимофея Милованова, министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета, министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского.

В своем тосте президент Зеленский пожелал, чтобы его соратники в год Крысы оставались людьми.

«Сказал что-то типа: это был год свиньи, следующий — крысы, но давайте оставаться людьми», — передал слова Зеленского один из участников партийного корпоратива.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, сколько стоит угощение на столах «слуг народа».

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