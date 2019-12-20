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Украина

В Крыму оккупационный "суд" постановил депортировать в Украину блогера Гайворонского

23:29 20 декабря 2019 51
Евгений Гайворонский
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Россией Крыму продолжаются расправы над инакомыслящими, даже теми, кто раньше горячо поддерживал захват полуострова. Так, в пятницу, 20 декабря, «Ялтинский городской суд» принял решение о принудительной депортации журналиста Евгения Гайворонского из аннексированного Крыма на материковую часть Украины. Об этом пишет издание «Ґрати».

Сообщается, что сотрудники полиции изъяли у Гайворонского российский паспорт и телефон, и доставили его в Ливадийский отдел, откуда к вечеру отвезли в суд. Гайворонского обвинили в административном нарушении — пребывание в «на территории России» (в оккупированном Крыму) без подтверждающих документов (часть 1.1 статьи 18.8 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает штраф и обязательную депортацию.

Депортация Гайворонского должна состояться сразу после вступления судебного решения в силу. Адвокат Алексей Ладин рассказал, что будет обжаловать решение в апелляции — до этого блогера направят в центр временного содержания иностранных граждан в Краснодарском крае.

Гайворонский получил российский паспорт в 2015 году, когда переехал в Крым из Донецка. Журналист, придерживавшийся тогда пророссийских взглядов, сотрудничал с севастопольским изданием «Примечания» до марта 2019 года, когда после обыска сотрудниками полиции у него дома изменил взгляды и стал публично выражать проукраинскую позицию.

27 марта он подал заявление с требованием аннулировать российский паспорт, настаивая, что документ был выдан с нарушением законодательства. Ранее судья подконтрольного России Мирового «суда» Ялты Александр Алтунин оставил в силе решение об административном аресте на 15 суток активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского. Гайворонского задержали 22 октября, обвинив в уклонении от лечения наркозависимости по статье 6.9.1 российского Кодекса об административных правонарушениях и вскоре арестовали.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 19 декабря российские силовики не пустили в Крым гражданина Украины, который ехал на похороны отца. По информации правозащитников, на одном из пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом сотрудники ФСБ вручили украинцу документ, в котором сказано, что ему до 1 февраля 2054 года запрещено въезжать на территорию РФ, в том числе в оккупированный Россией Крым.

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