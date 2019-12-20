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Не пустили даже на похороны отца: оккупанты запретили украинцу въезд в Крым на 34 года
Российские силовики 19 декабря не пустили в Крым гражданина Украины, который ехал на похороны отца. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook. Ранее ФСБ на 20 лет запретила въезд на полуостров украинцу, занимавшемуся пассажирскими перевозками по маршруту Киев — Симферополь — Севастополь.
По информации правозащитников, на одном из пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом сотрудники ФСБ вручили украинцу документ, в котором сказано, что ему до 1 февраля 2054 года запрещено въезжать на территорию РФ, в том числе в оккупированный Россией Крым.
«Такие действия представителей оккупационной власти Крыма нарушают статью 2 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод — «Свобода передвижения», а также и статью 8 самой Конвенции — «Право на уважение частной и семейной жизни», — говорится в сообщении группы.
Напомним, 17 декабря российские спецслужбы задержали жителя Симферополя Дениса Кашука, обвинив его в изготовлении взрывчатки. Ранее ФСБ пыталась завербовать полковника ВСУ, при этом его шантажировали родственниками в Крыму. Кроме того, в оккупированном Севастополе ФСБ задержала местную жительницу, гражданку РФ, которую обвинили в работе на украинскую разведку.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!