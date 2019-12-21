- 01:55 Всеукраинская облава на игорный бизнес: закрыты более 5 тысяч заведений
- 01:16 "Настроен очень оптимистично": Гончарук обнадежил украинцев снижением цены на газ
- 00:48 В Карибском море столкнулись два крупных круизных лайнера (впечатляющее видео)
- 00:21 "Драк за землю" больше не будет: Разумков рассказал о важных договоренностях в Раде
- 20.12 23:57 Теннисист обошел Бекхэма и Канье Уэста: назван самый стильный мужчина десятилетия
- 20.12 23:29 В Крыму оккупационный "суд" постановил депортировать в Украину блогера Гайворонского
- 20.12 23:25 "В год Крысы давайте оставаться людьми": Зеленский обратился к "слугам народа" на партийном корпоративе
- 20.12 22:34 В Киеве горела многоэтажка на Подоле, есть жертвы
- 20.12 21:52 Гримчака на свободу не выпустили, но залог уменьшили в три раза
- 20.12 21:30 Украина и Россия подтвердили договоренность о долгосрочном транзите газа
- 20.12 21:20 Футболист-«каратист» едва не снес сопернику голову
- 20.12 20:59 Новый набсовет и руководство «Киевметростроя» заявили о готовности начать работу — СМИ
Всеукраинская облава на игорный бизнес: закрыты более 5 тысяч заведений (фото, видео)
В соответствии с постановлением правительства о запрете игорного бизнеса под видом гослотерей Нацполиция проводит масштабные комплексные «отработки» по выявлению и противодействию незаконному игорному бизнесу.
С этой целью в стране созданы 715 мобильных групп, сообщил начальник управления Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Александр Околит.
«В настоящее время функционирует 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы в постоянном режиме осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по профилактике незаконного игорного бизнеса», — сказал он.
Мобильные группы взаимодействуют с органами местной власти, работниками Государственной фискальной службы для выявления незаконных игорных заведений. Также правоохранители наладили работу с органами местной власти относительно внешней рекламы указанных учреждений. Поэтому сразу проводится и ее демонтаж.
По словам полицейского чина, в государстве насчитывалось всего около 5300 незаконных игорных заведений, в том числе и лотереи, которые теперь постановлением Кабмина потеряли возможность работать в законном поле. В число таких заведений попали букмекерские конторы, казино
Также Околит сообщил, что с прошлой ночи выявлено 179 заведений, где предоставлялись услуги игорного бизнеса. Их деятельность приостановлена. При этом изъято 2,3 тысячи единиц компьютерной техники. В целом изъято оборудование на сумму около 50 млн гривень.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на пятницу, 20 декабря, сотрудники СБУ совместно с Госбюро расследований и прокуратурой «накрыла» 43 подпольных игорных заведений в шести областях, которые действовали под «крышей» правоохранителей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...