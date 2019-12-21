Украина

Всеукраинская облава на игорный бизнес: закрыты более 5 тысяч заведений (фото, видео)

В соответствии с постановлением правительства о запрете игорного бизнеса под видом гослотерей Нацполиция проводит масштабные комплексные «отработки» по выявлению и противодействию незаконному игорному бизнесу.

С этой целью в стране созданы 715 мобильных групп, сообщил начальник управления Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Александр Околит.

«В настоящее время функционирует 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы в постоянном режиме осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по профилактике незаконного игорного бизнеса», — сказал он.

Мобильные группы взаимодействуют с органами местной власти, работниками Государственной фискальной службы для выявления незаконных игорных заведений. Также правоохранители наладили работу с органами местной власти относительно внешней рекламы указанных учреждений. Поэтому сразу проводится и ее демонтаж.

По словам полицейского чина, в государстве насчитывалось всего около 5300 незаконных игорных заведений, в том числе и лотереи, которые теперь постановлением Кабмина потеряли возможность работать в законном поле. В число таких заведений попали букмекерские конторы, казино и т. д.

Также Околит сообщил, что с прошлой ночи выявлено 179 заведений, где предоставлялись услуги игорного бизнеса. Их деятельность приостановлена. При этом изъято 2,3 тысячи единиц компьютерной техники. В целом изъято оборудование на сумму около 50 млн гривень.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на пятницу, 20 декабря, сотрудники СБУ совместно с Госбюро расследований и прокуратурой «накрыла» 43 подпольных игорных заведений в шести областях, которые действовали под «крышей» правоохранителей.

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