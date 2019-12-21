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Санкции работают: строительство «Северного потока-2» приостановлено
Похоже, согласие российского монополиста Газпрома пойти на компромисс в вопросе транзите российского газа по территории Украины было в немалой степени вызвано пониманием угрозы, которую представляют для строительства газопровода «Северный поток-2» санкции США.
Такой вывод можно сделать из заявления швейцарской компании Allseas о том, что она решила приостановить строительство данного газопровода.
О решении говорится в заявлении на сайте компании.
В нем указано, что такое решение было принято в преддверии подписания оборонного бюджета США, который включает в себя поправки о санкциях в отношении операторов «Северного потока-2».
«Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства <…> и надеется получить необходимые нормативные, технические, экологические разъяснения от властей США», — говорится в заявлении.
Напомним, что Конгресс США одобрил законопроект о бюджете 17 декабря, который, как ожидается, президент США Дональд Трамп подпишет 21 декабря. После принятия бюджета конгрессом два американских сенатора-республиканца направили письмо в адрес Allseas, потребовав от компании прекратить все работы по газопроводу.
«Если ваша компания хотя бы один день после того, как президент поставит свою подпись [под законом об оборонном бюджете], продолжит работы, вы столкнетесь с крахом и в перспективе с фатальными юридическими и экономическими санкциями», — говорилось в письме.
Ограничения, как следует из проекта бюджета, предполагают полную блокировку всех американских активов попавших под санкции компаний на пять лет, запрет на операции с ней и запрет на въезд представителей компаний в Соединенные Штаты.
Allseas уже несколько лет сотрудничает с «Газпромом» и Nord Stream 2 AG. В 2016 году она выиграла тендеры на укладку труб сразу для двух проектов — «Северного потока-2» и «Турецкого потока».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 финансовый год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
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