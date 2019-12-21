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Экстремальное похудение опасно: в Китае едва не произошел несчастный случай с "рвотной трубкой"
Проблема лишнего веса заботит не только европейцев, но и жителей Китая, где конкуренция за место под солнцем намного острее, и каждый стремится выглядеть стройным и поджарым.
Многие китайцы не только сидят на диете и занимаются спортом, но даже идут на самые крайние меры для экстренного сброса веса. Один из таких методов — «рвотные трубки» — «засовывая» их в пищевод после приема пищи, женщины и девушки стремятся вызвать у себя рвоту, чтобы освободиться от съеденного.
Но иногда такие «эксперименты» заканчиваются весьма плачевно, пишет Oddity central.
Издание рассказывает, что в городе Гуанчжоу к доктору обратилась напуганная женщина, заявившая, что проглотила соломинку для напитков и не может вывести ее обратно.
Однако, во время исследования доктор быстро понял, что пациентка врёт. Объект в пищеводе Сяо Лу был куда больше обычной соломинки — примерно 30 сантиметров в длину и около 2 сантиметров в диаметре. Пойманная на лжи, женщина созналась — некоторое время назад она купила через интернет специальную трубку, которую использовала для экстремального похудения.
Трубку эту она засовывала в пищевод после приёма пищи, но всё закончилось тем, что предмет этот был случайно проглочен. К счастью, Сяо получила необходимую помощь — если бы она не обратилась к врачу, то трубка могла бы нанести вред в желудке жизненно важным органам, что чревато рядом болезней.
Ранее «ФАКТЫ» писали о случае с проглатыванием, который закончился более трагически: учительница проглотила пакетик с наркотиками и умерла в аэропорту.
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