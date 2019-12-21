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Шоу-бизнес

Где Тильда? Линдеманна заподозрили в том, что он забрал ребенка у Лободы

5:45 21 декабря 2019 46
Светлана Лобода
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская певица Светлана Лобода, которую в РФ начали считать дочерью Примадонны, опубликовала в Insatgram видеозапись, на которой казалось бы, ничего особенного, за исключением самой певицы.

В ролике Светлана выглядела подавленной и выполняла все, что ей говорили, будто думала совсем о другом.

Об этом пишет российское издание VladTime.

«Не трудно заметить, что певица больше не выкладывает фото и видео со своей младшей дочерью Тильдой, а все чаще появляются ролики с чужими детьми, которыми она восхищается. Неужели Лобода скучает по ребенку, тогда логический вопрос, где Тильда?», — пишет автор статьи.

Действительно, Светлана, как любая мама находится в постоянных мыслях о детях. Об этом свидетельствуют видео, которые она выкладывает у себя в аккаунте.

Но почему на последних видео только чужие детки, а не свою родная дочь.

«Возможно, отец малышки Тилль Линдеманн мог воспользоваться правами на девочку и увезти ее в Германию из-за непростых отношений со Светланой», — делится ужасной догадкой журналист.

Ведь ранее многие СМИ писали, что певец больше не поддерживает романтические отношения с артисткой, что и могло спровоцировать его забрать ребенка у Лободы и навсегда забыть об украинской звезде.

Не исключено, что Тилль действительно забрал девочку, но только из-за постоянной занятости Лободы, которая постоянно в концертных разъездах. Поэтому она не успевает уделять время сразу двум дочерям, а так как Тильда еще маленькая и требует много внимания ее забрал Линдеманн, так как имеет право.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лобода решила вернуться на время в Украину и раскручивать новый альбом.

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