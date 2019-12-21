- 05:56 Происки друзей Путина? Украину лишили быстрой военной помощи США
- 05:45 Где Тильда? Линдеманна заподозрили в том, что он забрал ребенка у Лободы
- 04:51 Он сделал это: Трамп подписал военный бюджет США с помощью Украине и санкциями против "Северного потока-2"
- 04:25 Пить кофе, но не курить: названы 10 самых полезных советов по защите от диабета
- 03:51 Экстремальное похудение опасно: в Китае едва не произошел несчастный случай с "рвотной трубкой"
- 03:26 Санкции работают: строительство «Северного потока-2» приостановлено
- 02:57 В Раде объяснили, когда заработает закон о рынке земли
- 02:25 Россия снова попалась: новое российское оружие "засветилось" на Донбассе
- 01:55 Всеукраинская облава на игорный бизнес: закрыты более 5 тысяч заведений
- 01:16 "Настроен очень оптимистично": Гончарук обнадежил украинцев снижением цены на газ
- 00:48 В Карибском море столкнулись два крупных круизных лайнера (впечатляющее видео)
- 00:21 "Драк за землю" больше не будет: Разумков рассказал о важных договоренностях в Раде
Где Тильда? Линдеманна заподозрили в том, что он забрал ребенка у Лободы
Украинская певица Светлана Лобода, которую в РФ начали считать дочерью Примадонны, опубликовала в Insatgram видеозапись, на которой казалось бы, ничего особенного, за исключением самой певицы.
В ролике Светлана выглядела подавленной и выполняла все, что ей говорили, будто думала совсем о другом.
Об этом пишет российское издание VladTime.
«Не трудно заметить, что певица больше не выкладывает фото и видео со своей младшей дочерью Тильдой, а все чаще появляются ролики с чужими детьми, которыми она восхищается. Неужели Лобода скучает по ребенку, тогда логический вопрос, где Тильда?», — пишет автор статьи.
Действительно, Светлана, как любая мама находится в постоянных мыслях о детях. Об этом свидетельствуют видео, которые она выкладывает у себя в аккаунте.
Но почему на последних видео только чужие детки, а не свою родная дочь.
«Возможно, отец малышки Тилль Линдеманн мог воспользоваться правами на девочку и увезти ее в Германию из-за непростых отношений со Светланой», — делится ужасной догадкой журналист.
Ведь ранее многие СМИ писали, что певец больше не поддерживает романтические отношения с артисткой, что и могло спровоцировать его забрать ребенка у Лободы и навсегда забыть об украинской звезде.
Не исключено, что Тилль действительно забрал девочку, но только из-за постоянной занятости Лободы, которая постоянно в концертных разъездах. Поэтому она не успевает уделять время сразу двум дочерям, а так как Тильда еще маленькая и требует много внимания ее забрал Линдеманн, так как имеет право.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лобода решила вернуться на время в Украину и раскручивать новый альбом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!