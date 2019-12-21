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Боевики на Донбассе продолжают использовать лазер, один боец ВСУ травмирован
Российско-террористические войска на Донбассе продолжают игнорировать режим прекращения огня, все чаще применяя запрещенные виды вооружения. Так, 20 декабря на линии разграничения были зафиксированы не только обстрелы из тяжелых минометов, но и применение неизвестного лазерного вооружения.
От этого был серьезно травмирован украинский боец — у него диагностировали повреждение сетчатки глаза. Напомним, аналогичное поражение сетчатки глаза боец ООС получил на Донбассе в начале декабря.
Еще один боец был ранен.
Всего за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения был нарушен 10 раз,
В субботу, 21 декабря, вражеская активность пока не зафиксирована.
Как сообщалось ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь договоренности об объявлении новогодне-рождественского перемирия.
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