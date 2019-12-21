Боевики на Донбассе продолжают использовать лазер, один боец ВСУ травмирован

Украина

Российско-террористические войска на Донбассе продолжают игнорировать режим прекращения огня, все чаще применяя запрещенные виды вооружения. Так, 20 декабря на линии разграничения были зафиксированы не только обстрелы из тяжелых минометов, но и применение неизвестного лазерного вооружения.

От этого был серьезно травмирован украинский боец — у него диагностировали повреждение сетчатки глаза. Напомним, аналогичное поражение сетчатки глаза боец ООС получил на Донбассе в начале декабря.

Еще один боец был ранен.

Всего за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения был нарушен 10 раз, в т. ч. четыре обстрела зафиксировано на Луганщине, 6 — на территории Донецкой области. Наибольшую активность российско-террористические группировки проявили в районе шахты Бутовка, где обстреливали позиции сил Операции объединенных сил с применением автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также в районе Хутора Вольный в Луганской области, где били минометы 82 мм.

В субботу, 21 декабря, вражеская активность пока не зафиксирована.

Как сообщалось ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь договоренности об объявлении новогодне-рождественского перемирия.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter