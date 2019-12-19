Нужна политическая воля: Сайдик прокомментировал итоги встречи ТКГ в Минске

Украина

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик считает, что стороны конфликта на Донбассе должны проявить политическую волю для выполнения решений, принятых «нормандской четверкой».

Такими словами он прокомментировал итоги заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоялось в Минске 18 декабря, пишет Интерфакс.

«Наша сегодняшняя дискуссия прошла в основном под влиянием решений достигнутых на встрече лидеров „нормандской четверки“ в Париже. По итогам саммита перед ТКГ были поставлены определенные задачи. Успешное выполнение этих поручений зависит как от политической воли сторон, так и от наличия взаимного доверия», — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он также сообщил, что в ТКГ в среду принято повторно заявление сторон о приверженности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня.

Кроме того, продолжил он, рабочая группа по безопасности начала дискуссию по определению дополнительных трех участков разведения.

«Они приложили существенные усилия, чтобы способствовать освобождению и обмену лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, до конца года. Некоторые шаги еще предстоит сделать, чтобы на самом деле реализовать эти ожидания», — сказал он.

Спецпредставитель ОБСЕ не исключил, что договоренность об обмене удерживаемыми может быть достигнута в режиме видеоконференции.

«Думаю, желание со всех сторон есть осуществить именно этот обмен. Есть еще разные технические моменты, которые надо будет уточнить», — отметил Сайдик.

Также дипломат сообщил, что ТКГ повторно заявила о своей приверженности режиму прекращения огня.

Кроме того, по словам Сайдика, рабочая группа по безопасности начала дискуссию по определению дополнительных участков разведения сил и средств. Речь идет о новых трех участках. Политическая подгруппа ТКГ обсуждала правовые аспекты статуса ОРДЛО.

Следующее заседание ТКГ в Минске пройдет 16 января.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 18 декабря прошло первое заседание Трехсторонней контактной группы после саммита в нормандском формате. Заседание подгрупп ТКГ продолжалось более семи часов. Оценивая его результаты, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что участники ТКГ не достигли прогресса в вопросе обмена пленными между Киевом и «Л/ДНР». Также, по словам министра, участники ТКГ не смогли согласовать новое перемирие на востоке Украины.

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