Боевики применили лазерное оружие против ВСУ: пострадал украинский боец

Происшествия

Украинский боец на Донбассе получил макулярный ожог сетчатки глаза из-за действия лазерного устройства неопределенного типа. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

«Вчера боевые травмы получили двое наших воинов. Один из них — в результате прицельных вражеских обстрелов. Еще один защитник — вследствие влияния со стороны российско-оккупационных войск специального лазерного устройства неопределенного типа. Предварительный диагноз: макулярный ожог лазером сетчатки глаза», — говорится в сообщении ведомства.

С начала текущих суток зафиксированы два прицельных вражеских обстрела позиций Объединенных сил.

«При этом оккупанты продолжают сознательно применять по нашим героям минометы», — добавили в министерстве.

Так, после 8:00 утра российско-оккупационные войска по направлению от поселка Крутая Балка в течение 40 минут выпустили по защитникам села Новоселовка Вторая 10 мин калибра 82 мм и вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

«Около 09.00 утра под вражеским огнем находились наши защитники Широкино. С направления от Саханки оккупанты начали обстрел из РПГ и стрелкового оружия. Применяя легкое пехотное вооружение, наши воины в течение 20 минут заставили оккупантов соблюдать режим тишины», — добавили в Министерстве обороны.

Боевых потерь от начала текущих суток среди украинских военных нет.

Как писали «ФАКТЫ», 5 декабря в первой половине дня оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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