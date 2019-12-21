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Общество и люди

Медика-добровольца не пустили в зал ожидания на киевском вокзале: в сети волна возмущения

10:27 21 декабря 2019 216
Алина Михайлова
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в зале ожидания для военнослужащих на центральном ж/д вокзале добровольцу ДУК «Правый сектор» отказали во входе по «удостоверениям» добровольца и медика подразделения. Об этом Алина Михайлова написала в Facebook, рассказав об инциденте, который произошел сегодня в 04:00 утра.

По словам военного медика, у нее произошел такой диалог с вахтером:

— Еще месяц назад я проходила по этому удостоверению в зал.

— А теперь у нас новые правила.

После этого женщина закрыла перед ней дверь на ключ.

«Разделение добровольцы/ВСУ/УБД я в последнее время встречаю слишком часто… Не знаю даже, кого благодарить за такое „гостеприимство“ на киевском вокзале к тем, у кого нет УБД», — написала медик 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

В сети активно возмущаются из-за данного инцидента.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад Верховная Рада Украины утвердила закон, по которому украинские добровольцы стали участниками боевых действий.

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