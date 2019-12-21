- 12:04 «Ливерпуль» — «Фламенго»: онлайн-трансляция финала клубного чемпионата мира
- 11:53 Оржель и Витренко рассказывают, о чем договорились с россиянами по газу: онлайн-трансляция
- 11:53 Под подозрением пицца и салат: на Львовщине полтора десятка посетителей ресторана "подцепили" сальмонеллез
- 11:53 Собака в погоне за кошкой взобралась на верхушку дерева – пришлось вызывать спасателей
- 11:44 Катя Бужинская в золотом мини-платье спела о дорогом человеке
- 11:43 По 10 тысяч долларов за штуку: в "Борисполе" перехватили живую контрабанду
- 11:33 Дом Зинедина Зидана снова ограбили
- 11:26 "Я говорила маме не ехать в тот день на работу": рассказ дочери погибшей преподавательницы одесского колледжа
- 11:07 "Как тебе такое, Илон Маск?": пользователей сети впечатлило состояние киевской маршрутки
- 11:04 Радаров TruCAM в Украине станет больше, хотя суды признали их незаконными
- 10:58 Под Львовом вылетевший из автомобиля двигатель травмировал пешехода
- 10:53 Биатлон в Анси: онлайн-видеотрансляция мужской и женской гонок преследования
Под Львовом вылетевший из автомобиля двигатель травмировал пешехода (фото)
Необычное ДТП произошло в селе Сокольники Пустомытовского района Львовской области.
— На дороге столкнулись автомобили «Рендж Ровер» и «Фольксваген Гольф». От удара из последней машины вылетел двигатель и повредил находившийся рядом автомобиль «Ауди». Кроме того. была травмирована случайная прохожая — 28-летняя львовянка, — сообщило ГУ Национальной полиции во Львовской области.
Пострадавшая женщина и травмированный 25-летний водитель «Фольксвагена» госпитализированы. По факту ДТП открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения», которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о происшествии в Николаеве, где оторвавшееся от КамАЗА колесо тяжело травмировало 80-летнего мужчину.
Фото Игоря Зинкевича/Варта-1
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Путаница с коэффициентами: стало известно, почему украинцы могут потерять до 1,5 тыс. грн при перерасчете пенсий
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...