Происшествия

Под Львовом вылетевший из автомобиля двигатель травмировал пешехода (фото)

Необычное ДТП произошло в селе Сокольники Пустомытовского района Львовской области.

— На дороге столкнулись автомобили «Рендж Ровер» и «Фольксваген Гольф». От удара из последней машины вылетел двигатель и повредил находившийся рядом автомобиль «Ауди». Кроме того. была травмирована случайная прохожая — 28-летняя львовянка, — сообщило ГУ Национальной полиции во Львовской области.

Пострадавшая женщина и травмированный 25-летний водитель «Фольксвагена» госпитализированы. По факту ДТП открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения», которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о происшествии в Николаеве, где оторвавшееся от КамАЗА колесо тяжело травмировало 80-летнего мужчину.

Фото Игоря Зинкевича/Варта-1

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