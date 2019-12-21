Катя Бужинская в золотом мини-платье спела о дорогом человеке (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица Екатерина Бужинская, угодившая ранее в больницу из-за перенапряжения, впечатлила эффектным золотым нарядом. В кожаном мини-платье она выпустила новую песню, посвященную дорогому человеку. Артистка представила композицию «Кум мой золотой».

«Существуют песни о матери, об отце, о детях, о многих наших родственниках, но вот о кумовьях несправедливо забывают. А ведь это — именно те люди, с которыми можешь поделиться сокровенным, которые всегда придут в трудную минуту, и которые разделили с тобой радость материнства. Такие песни объединяют семью, когда все собираются за одним столом, эта композиция поднимает настроение и сразу хочется идти в пляс», — говорит Екатерина, представляя песню.

Специально для презентации она подготовила эффектный золотой наряд — мини-платье из кожи.

«Этот наряд мы создавали с дизайнером Дашей Лозинской. Каждая его деталь выполнена из плотной лакированной кожи в виде лепестков. Это эксклюзивный наряд», — рассказала Бужинская «ФАКТАМ».

Стоит отметить, что Екатерина, мать троих детей выглядит прекрасно. Певица говорит, что секрет ее стройности — в движении и правильном питании.

«В последнее время очень хочется авокадо, а также я стараюсь есть постное мясо нежирных сортов. Конечно же, это и гастрольный график, я не сижу на месте — все время в движении», — поделилась певица с «ФАКТАМИ».

На днях Катерина Бужинская получила Орден Святой Анны за весомый вклад в области культуры, искусства, а также как представитель народной дипломатии Украины в Европе.

Напомним, после того, как певица вышла замуж за бизнесмена из Болгарии, она живет на две страны. Катя совмещает карьеру и материнство, гастролирует и воспитывает троих детей: близнецам Диме и Кате скоро исполнится три года. А старшей дочери Алене — 13 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Джамала выступила в необычном амплуа, вместе с рэп-исполнительницей Alyona Alyona выпустили песню «Забирай».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter