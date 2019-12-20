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Шоу-бизнес

Неожиданно: Джамала стала стала рэпершей (фото)

15:07 20 декабря 2019 172
Джамала и Аlyona alyona
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Джамала, представившая недавно совместную работу с Джаном Халибом, порадовала поклонников новой неожиданной коллаборацией. Победительница «Евровидения» выпустила клип на дуэтную песню с Аlyona alyona «Забирай».

В этой работе исполнительницы обратились к теме популярности, кибербуллинга и вмешательства в частную жизнь.

Джамала и Аlyona alyona высмеивают диванных экспертов, которые врываются в личную жизнь артистов, желая заполучить их внимание любой ценой.

«Сегодня соцсети стерли границы между артистом и слушателями. Вроде бы и хорошо, ты можешь написать кому угодно и получить ответ. Но в то же время для артиста это пытка», — написала Джамала. Певица советует жить реальной жизнью и любить офлайн.

Ранее Аlyona alyona удивила сеть пикантным фото, прикрыв голое тело огромной мандаринкой.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Тина Кароль и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина выпустили драматичный клип.

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