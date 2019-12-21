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Под подозрением пицца и салат: на Львовщине полтора десятка посетителей ресторана "подцепили" сальмонеллез
В городе Борислав во Львовской области после визита в ресторан были госпитализированы 14 человек. Еще один пострадавший остался лечится дома. Об этом сообщает департамент здравоохранения Львовской ОГА.
Госпитализация пострадавших происходила поочередно, начиная с 11 декабря. Медики утверждают, что люди жаловались на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боли в животе. Все пострадавшие отравились в одном и том же ресторане.
«Установлено, что все пострадавшие ели пиццу, салат „Цезарь“ и другие продукты», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что у всех пострадавших обнаружили бактерию сальмонеллы.
Как писали «ФАКТЫ», это не первое массовое отравление во Львовской области за последнее время. Так, 5 ноября в инфекционное отделение Новояворовской районной больницы Львовской области поступили и были госпитализированы шесть человек с симптомами острого энтероколита.
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