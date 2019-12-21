Во Львове вандалы вторую ночь громят новые остановки (фото)

Происшествия

В субботу, 21 декабря, ночью во Львове неизвестные вандалы разгромили в Зализнычном районе четыре остановки общественного транспорта.

— За ночь вандалы разбили четыре остановки. Это новые остановки, которые мы установили в этом году. Одна новая остановка стоит ориентировочно 40 тысяч гривен. Мы написали заявление в полицию по этим вандальным действиям, — сообщила глава Зализнычной районной администрации Львова Ирина Джурик.

Львовский городской совет попросил отозваться очевидцев, чтобы как можно быстрее найти хулиганов, которые нанесли ущерб городу.

Информацию можно подать на «Горячую линию города» (телефон 15−80) или в правоохранительные органы.

Отметим, что два дня назад — в четверг, 19 декабря — тоже ночью, но уже в Сыховском районе Львова неизвестные хулиганы разбили пять новых остановок общественного транспорта.

Полиция пока никак не комментирует происходящее.

Как писали «ФАКТЫ», ранее вандалы изуродовали киевский Подол. Так, недавно на Почтовой площади стены зданий «разукрасили» всевозможными надписями, сделанными краской из баллончиков. А перед этим покрасили розовой краской одну из визитных карточек Киева — фонтан «Самсон» на Контрактовой площади.

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