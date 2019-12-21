Предполагаемая любовница Константина Меладзе заявила о скорой свадьбе

Шоу-бизнес

Солистка очередного состава группы «ВИА Гра» Эрика Герцег, которой приписывали роман с Константином Меладзе, заявила о скорой свадьбе.

Эрика ждет, что возлюбленный сделает ей предложение под Новый год. Об этом она рассказала в эфире шоу «Русские перцы» на «Русском радио».

Когда певица получит предложение, то, по ее словам, максимум через три дня будет готова выйти замуж.

«Не знаю, слушает ли он меня сейчас. Но надеюсь, Миша», — заявила Герцег, обращаясь к своему любимому мужчине. Она отметила, что встречается с бизнесменом по имени Михаил. Возлюбленный певицы связан с нефтяным бизнесом, на вечеринки с Эрикой он не ходит.

Ранее Герцег отмечала, что слухи о ее романе с Константином Меладзе вредят личной жизни. Она подчеркивала, что относится к Меладзе очень уважительно.

А певица Вера Брежнева, которая является женой Меладзе, была вынуждена отбиваться от вопросов поклонников и прессы о скором разводе.

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