23.07 / 23.33 25.52 / 25.93
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Предполагаемая любовница Константина Меладзе заявила о скорой свадьбе

14:50 21 декабря 2019 342
Герцег и Меладзе
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Солистка очередного состава группы «ВИА Гра» Эрика Герцег, которой приписывали роман с Константином Меладзе, заявила о скорой свадьбе.

Эрика ждет, что возлюбленный сделает ей предложение под Новый год. Об этом она рассказала в эфире шоу «Русские перцы» на «Русском радио».

Когда певица получит предложение, то, по ее словам, максимум через три дня будет готова выйти замуж.
«Не знаю, слушает ли он меня сейчас. Но надеюсь, Миша», — заявила Герцег, обращаясь к своему любимому мужчине. Она отметила, что встречается с бизнесменом по имени Михаил. Возлюбленный певицы связан с нефтяным бизнесом, на вечеринки с Эрикой он не ходит.

Ранее Герцег отмечала, что слухи о ее романе с Константином Меладзе вредят личной жизни. Она подчеркивала, что относится к Меладзе очень уважительно.

А певица Вера Брежнева, которая является женой Меладзе, была вынуждена отбиваться от вопросов поклонников и прессы о скором разводе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Путаница с коэффициентами: стало известно, почему украинцы могут потерять до 1,5 тыс. грн при перерасчете пенсий

Гороскоп

Тельца ждет сюрприз, а Деву — деньги: гороскоп на 22 декабря для всех знаков зодиака

повышенные пенсии

Повышенные пенсии в декабре получат не все: кому увеличат выплаты (таблица)

Нанук до стрижки

Собачий парикмахер превратил лайку в бультерьера — хозяйка не узнала своего пса (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер