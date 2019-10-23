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Шоу-бизнес

Это любовь: Вера Брежнева показала записку от Меладзе (фото)

22:42 23 октября 2019 217
Брежнева и Меладзе
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Певица Вера Брежнева, которая уже устала от слухов о романе своего мужа Константина Меладзе с Эрикой Герцен, опубликовала милую записку.

Брежнева

Так, Вера в сториз показала записку с признанием в любви и подписью: «К». «Это любовь», — отметила она.

Напомним, что после слухов об измене мужа Вера Брежнева первая посмеялась над ними в сети.

Позже сама Эрика Герцен сделала заявление. «Для меня Константин Меладзе — третий отец после родного отца и Бога. С первого дня испытываю к нему уважение и благодарность за любимую работу», — подчеркнула она.

Но это не помогло, пресса все равно пристально следит за Брежневой и Меладзе и ждет развода или очередного скандала.

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