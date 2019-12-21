В Николаеве бездомных котов признали частью экосистемы города

Общество и люди

Депутаты Николаевского горсовета с третьей попытки, но все же признали котов частью экосистемы города. Голосование состоялось во время сессии горсовета в пятницу, 20 декабря.

Депутатская комиссия высказалась по этому вопросу еще в марте нынешнего года. А сейчас с требованием включить вопрос в повестку дня сессии к мэру обратилась депутат и зоозащитница Лариса Веселовская.

С первых двух попыток решение не было принято, и только после того как мэр Александр Сенкевич обратился к нескольким депутатом с просьбой поддержать, котов все-таки признали частью экосистемы.

В горсовете пояснили, что решение дает зеленый свет отлову и стерилизации уличных котов взамен эвтаназии. А еще в подвалах домов будет предусмотрено «окно», через которое животные смогут в холодное время года проникать в помещение, чтобы греться. Миллионных трат проект не предусматривает.

Отметим, что горсовет Одессы признал котов частью экосистемы еще в 2017 году, а Днепровский городской совет — в 2018 году. Соответствующее решение было принято и Киевсоветом (летом 2017 года).

Напомним, в начале декабря в в Харькове открыли уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными — это произошло после того, как в сеть попало видео издевательств над маленьким котенком. А выложенное видео издевательств над котом двух сумских студенток спровоцировало настоящий взрыв возмущения по всей стране.

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