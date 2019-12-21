- 15:13 На Позитиве: Дорофеева взбудоражила сеть пикантным фото
- 15:09 В Николаеве бездомных котов признали частью экосистемы города
- 14:50 Предполагаемая любовница Константина Меладзе заявила о скорой свадьбе
- 14:49 Биатлон в Анси: онлайн-видеотрансляция женской гонки преследования
- 14:42 На западной границе Украины образовались многокилометровые пробки: что происходит
- 14:41 Газовый контракт с Россией: Оржель обнадежил снижением цены на газ
- 14:20 В Луцке на полицейских напали с ножом, есть раненые
- 13:56 Семью Заворотнюк преследуют проблемы: мужу актрисы заблокировали счета
- 13:49 Инвесторы и банки сворачивают проекты из-за неопределенной ситуации с «зеленым» тарифом
- 13:48 Никто не мог поверить: в Офисе президента рассказали о новых газовых договоренностях с РФ
- 13:41 День Анны: душевные поздравления и открытки
- 13:33 В Киеве вандалы изуродовали известный памятник
В Николаеве бездомных котов признали частью экосистемы города
Депутаты Николаевского горсовета с третьей попытки, но все же признали котов частью экосистемы города. Голосование состоялось во время сессии горсовета в пятницу, 20 декабря.
Депутатская комиссия высказалась по этому вопросу еще в марте нынешнего года. А сейчас с требованием включить вопрос в повестку дня сессии к мэру обратилась депутат и зоозащитница Лариса Веселовская.
С первых двух попыток решение не было принято, и только после того как мэр Александр Сенкевич обратился к нескольким депутатом с просьбой поддержать, котов все-таки признали частью экосистемы.
В горсовете пояснили, что решение дает зеленый свет отлову и стерилизации уличных котов взамен эвтаназии. А еще в подвалах домов будет предусмотрено «окно», через которое животные смогут в холодное время года проникать в помещение, чтобы греться. Миллионных трат проект не предусматривает.
Отметим, что горсовет Одессы признал котов частью экосистемы еще в 2017 году, а Днепровский городской совет — в 2018 году. Соответствующее решение было принято и Киевсоветом (летом 2017 года).
Напомним, в начале декабря в в Харькове открыли уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными — это произошло после того, как в сеть попало видео издевательств над маленьким котенком. А выложенное видео издевательств над котом двух сумских студенток спровоцировало настоящий взрыв возмущения по всей стране.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Путаница с коэффициентами: стало известно, почему украинцы могут потерять до 1,5 тыс. грн при перерасчете пенсий
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!