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Скрытые камеры в спортклубе Порошенко и элитные авто Микитася: в ГБР рассказали о неожиданных результатах обысков (фото)
В ходе обысков в спортивном клубе «5 элемент» были обнаружены скрытые видеокамеры, вмонтированные в устройства вентиляции и сигнализации, которые находились в раздевалках спортклуба. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.
«Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту обнаружения предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, которые на время изъятия, возможно, находились в рабочем состоянии», — говорится в сообщении.
В ГБР отметили, что во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что в них вмонтированы линзы видеокамер и подключены к сетевому кабелю.
Досудебное расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины — незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации.
В ГБР добавили, что санкционированные обыски в спортивном клубе «5 элемент» состоялось 20 декабря при оперативном сопровождении работников СБУ в рамках досудебного расследования двух уголовных производств, участником которых является пятый президент Украины Петр Порошенко. Конечными бенефициарами спортклуба «5 элемент» является Порошенко и его соратник Игорь Кононенко.
Также ГБР арестовало шесть элитных автомобилей народного депутата восьмого созыва.
«По результатам обысков выявлено наличие шести элитных автомобилей. По постановлению Печерского районного суда города Киева на них наложен арест», — говорится в сообщении ведомства.
Имени политика правоохранители не называют, но, по данным СМИ, речь о Максиме Микитасе.
В ГБР добавили, что 11 декабря у экс-нардепа прошел обыск.
«Следственные действия проходили в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме более 200 миллионов гривен», — сообщили правоохранители.
Бывшего нардепа обвиняют в том, что в 2016 году он совершил подделку документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами. Правоохранители открыли уголовное производство по факту отмывания доходов и подделке документов.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Государственное бюро расследований решило привлечь к ответственности пятого президента Украины Петра Порошенко. В ГБР составлен и передан в прокуратуру проект запроса о лишении Порошенко депутатской неприкосновенности и о разрешении на привлечение к уголовной ответственности.
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