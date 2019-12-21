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Неудачно омолодилась: пластический хирург рассказал о проблеме Аллы Пугачевой

16:11 21 декабря 2019 422
Пугачева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая недавно удивила поклонников результатом похудения, стала выглядеть очень плохо, отмечают росСМИ.

И, как пишет «Собеседник», хуже всего дело с лицом певицы, особенно — с кожей.

«Если подойти к примадонне поближе, без труда можно заметить бугры на ее лице, которых раньше не наблюдалось», — пишет издание.

Как объяснил специалист, всему виной некачественные препараты для омоложения.

«У Аллы, конечно, явно виден дисбаланс на лице. Он является последствием неоднократных и непоследовательных вмешательств косметологов и хирургов», — рассказал косметолог и пластический хирург Мадина Байрамукова.

«Алла начинала свой путь в косметологии и пластической хирургии в те времена, когда данные дисциплины только развивались. Тогда для омоложения часто использовались препараты на основе синтетических материалов, такие, как биополимерный гель, который, как потом выяснилось, могут приводить к очень неприятным последствиям, например, к так называемому неконтролируемому фиброзу», — подчеркнула специалист.

Результаты такого вмешательства певице не удается скрыть даже под толстым слоем косметики.

Также проблемы у Пугачевой с подбородком. «У Аллы очень крупный, мужиковатый подбородок неестественного объема. Учитывая некоторые неровности кожи в этой области, я могу сделать предположение, что здесь тоже использовался синтетический препарат, который вызвал неконтролируемое разрастание фиброзной ткани. Это привело к образованию таких неровностей. Бороться с фиброзом очень сложно. Такие неровности можно прикрывать введением других препаратов, но делать это до бесконечности невозможно», — отметила медик.

Напомним, ранее специалист рассказал о диете Пугачевой.

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