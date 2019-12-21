Неудачно омолодилась: пластический хирург рассказал о проблеме Аллы Пугачевой

Шоу-бизнес

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая недавно удивила поклонников результатом похудения, стала выглядеть очень плохо, отмечают росСМИ.

И, как пишет «Собеседник», хуже всего дело с лицом певицы, особенно — с кожей.

«Если подойти к примадонне поближе, без труда можно заметить бугры на ее лице, которых раньше не наблюдалось», — пишет издание.

Как объяснил специалист, всему виной некачественные препараты для омоложения.

«У Аллы, конечно, явно виден дисбаланс на лице. Он является последствием неоднократных и непоследовательных вмешательств косметологов и хирургов», — рассказал косметолог и пластический хирург Мадина Байрамукова.

«Алла начинала свой путь в косметологии и пластической хирургии в те времена, когда данные дисциплины только развивались. Тогда для омоложения часто использовались препараты на основе синтетических материалов, такие, как биополимерный гель, который, как потом выяснилось, могут приводить к очень неприятным последствиям, например, к так называемому неконтролируемому фиброзу», — подчеркнула специалист.

Результаты такого вмешательства певице не удается скрыть даже под толстым слоем косметики.

Также проблемы у Пугачевой с подбородком. «У Аллы очень крупный, мужиковатый подбородок неестественного объема. Учитывая некоторые неровности кожи в этой области, я могу сделать предположение, что здесь тоже использовался синтетический препарат, который вызвал неконтролируемое разрастание фиброзной ткани. Это привело к образованию таких неровностей. Бороться с фиброзом очень сложно. Такие неровности можно прикрывать введением других препаратов, но делать это до бесконечности невозможно», — отметила медик.

Напомним, ранее специалист рассказал о диете Пугачевой.

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