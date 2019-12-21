23.07 / 23.33 25.52 / 25.93
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

С любовью из Полтавы: к бойцам в Авдеевку отправился украинский вертеп с пряниками (фото)

22:05 21 декабря 2019 83
николайчики для бойцов АТО
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

Сегодня, 21 декабря, группа студентов Украинской академии лидерства (УАЛ) из Полтавы отправилась в Авдеевку, где устроит нашим защитникам народный рождественский вертеп, а заодно передаст им новогодние подарки от полтавчан.

— Мы хотим подарить праздничное настроение и семейный уют людям, которые каждый день защищают нас от агрессора, — говорит организатор социальной акции «Николай для воина», заместитель менеджера центра общественного развития УАЛ Оксана Лашенкова. — Поэтому организовали сбор денег и провели мастер-классы на разных локациях города по украшению рождественских кексов, праздничных пряников и новогодних игрушек, которые заранее были сделаны студентами академии. Таким образом к акции присоединились многие неравнодушные граждане, благодаря которым на фронт отправился «караван» с 30 елками, 50 новогодними игрушками, 60 кейк-попсами (мини-тортики на палочке в форме чупа-чупсов), 450 праздничными пряниками, а также сотней писем-поздравлений от полтавских детей.

Напомним, ранее в Украине креативно поздравили военнослужащих с 8 Марта, чем вызвали негодование кремлевских пропагандистов.

Фото интернет-издания «Зміст»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Меган Маркл со своим первым бойфрендом

В сети появились рождественские фото юной Меган Маркл и видео принца Гарри в роли Санта-Клауса

Пенсия в Украине

Путаница с коэффициентами: стало известно, почему украинцы могут потерять до 1,5 тыс. грн при перерасчете пенсий

снег

Снегопады на подходе: объявлено штормовое предупреждение

Пенсионер

В Украине стартует верификация всех социальных выплат: что нужно знать

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер