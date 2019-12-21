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С любовью из Полтавы: к бойцам в Авдеевку отправился украинский вертеп с пряниками (фото)
Сегодня, 21 декабря, группа студентов Украинской академии лидерства (УАЛ) из Полтавы отправилась в Авдеевку, где устроит нашим защитникам народный рождественский вертеп, а заодно передаст им новогодние подарки от полтавчан.
— Мы хотим подарить праздничное настроение и семейный уют людям, которые каждый день защищают нас от агрессора, — говорит организатор социальной акции «Николай для воина», заместитель менеджера центра общественного развития УАЛ Оксана Лашенкова. — Поэтому организовали сбор денег и провели мастер-классы на разных локациях города по украшению рождественских кексов, праздничных пряников и новогодних игрушек, которые заранее были сделаны студентами академии. Таким образом к акции присоединились многие неравнодушные граждане, благодаря которым на фронт отправился «караван» с 30 елками, 50 новогодними игрушками, 60 кейк-попсами (мини-тортики на палочке в форме чупа-чупсов), 450 праздничными пряниками, а также сотней писем-поздравлений от полтавских детей.
Напомним, ранее в Украине креативно поздравили военнослужащих с 8 Марта, чем вызвали негодование кремлевских пропагандистов.
Фото интернет-издания «Зміст»
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