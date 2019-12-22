Неожиданное признание Поляковой и слезы участника: чем запомнился финал «Х-фактора»

Шоу-бизнес

В финал десятого сезона популярного шоу «Х-фактор» (СТБ) вышли четыре вокалиста. За место в суперфинале и победу в юбилейном сезоне сражались: Антон Вельбой (команда Насти Каменских), Элина Иващенко и Мария Стопник (команда Игоря Кондратюка) и Георгий Колдун (команда Оли Поляковой). Без подопечных остался лишь судья Андрей Данилко — его группа «Romax» покинула проект в минувшем эфире.

— Финал — это уже не шутки,— сказал Георгий Колдун.

— Я должна вырвать победу, — призналась Мария Стопник.

— Я благодарна проекту, который дает возможность увидеть, кто есть кто,— прокомментировала финал Настя Каменских.

Ведущая проекта — актриса и режиссер Даша Трегубова. Судьи — Андрей Данилко, Настя Каменских, Оля Полякова, Игорь Кондратюк.

Оля Полякова вышла в белоснежном наряде с короной на голове и лентой «Мисс Вселенная».

— Ты награды получаешь, а я сама себе даю,— заметила Оля Полякова, обращаясь к Насте Каменских.

Каждый из финалистов должен был исполнить три песни — ту, с которой пришел на кастинг, в паре со звездой и авторскую композицию.

Первой вышла на сцену подопечная Игоря Кондратюка, актриса Мария Стопник. Зажигательный номер понравился Оле Поляковой.

— Это было классное открытие,— сказала Оля. — Браво, Маша!

— Это было очень ярко,— согласилась с ней Настя Каменских. — Ты стала уверенной. Желаю, чтобы удача была на твоей стороне.

— Вы сегодня были очень легкой, поздравляю,— присоединился к коллегам Андрей Данилко.

— Спасибо, за выступление,— поддержал подопечную и Игорь Кондратюк. — Это было горячо!

Антон Вельбой — подопечный Насти Каменских вызывает самые полярные комментарии у судей и зрителей.

— Хочу, чтобы он вышел и порвал нас всех!— воскликнула Оля Полякова.

— Мне кажется этот сезон «Х-фактора» ассоциируется с Антоном Вельбоем,— признал Андрей Данилко.

Хит Monatik «УВЛИУВТ» вызвал восторг в зале. Для финала Антон даже покрасил волосы в синий цвет.

— Мне нравится, что Вельбой — это персонаж,— сказал Андрей Данилко. — Желаю тебе удачи.

— В этой песне ты очень органичный,— признала Оля Полякова. — Это пока твое лучшее выступление на «Х-факторе». Ты нравишься мне!

— Ты готовый артист, — констатировал Игорь Кондратюк. — А петь… это может каждый.

- Здесь родилась новая звезда, — уверенно заявила Настя Каменских. — Разорви следующим выходом Олю!

Подопечный Оли Поляковой Георгий Колдун — секс-символ десятого сезона. Хит Bon Jovi вызвал восторг зала.

— Георгий, вы так идеальны, что у меня аж кружится голова, — призналась Настя Каменских.

— Но у меня большое количество недостатков,— ответил Георгий Колдун. — Правда, они больше проявляются в быту.

— Я знаю, что у вас много поклонников, но надеюсь, что мой Вельбой победит,— уверенно сказала Настя.

— Люди, поднимите свою «жору ивановну» и проголосуйте,— призвал всех Андрей Данилко.

— Нам нужны мужики на сцене, голосуйте!— поддержала Колдуна Оля Полякова.

Подопечную Игоря Кондратюка 17-летню Элину Иващенко называют самой сильной вокалисткой сезона.

— Это борьба за место на сцене украинского шоу-бизнеса,— сказала Элина.

— Я критически относился к вашим выступлениям,— признался Андрей Данилко после номера Элины. — Вы — крутая вокалистка! Я желаю вам поискать свою манеру исполнения.

— Главное — победа над собой,— признала Настя. — Твой талант неимоверный. Надо подумать, как его «завернуть», чтобы донести до зрителей. Ты — мотиватор для меня.

— Очевидно, что ты — ребенок, поцелованный Богом,— сказала Полякова. — Хочу, чтобы ты нашла себя. Не отталкивай от себя никакую музыку. Даже, если придется петь «Шлепки».

— Таким Антона мы еще не видели, — сказала Настя, предваряя выступление Вельбоя.

Вместе с Сергеем Бабкиным, Антон исполнил хит «Дихай повільно».

— Я был рад, что мне выпал шанс петь с Сергеем Бабкиным,— сказал «ФАКТАМ» Антон Вельбой. — Он оказался еще круче, чем я думал. На этот раз эфир проекта очень контрастный — надо быть максимально включенным в разные образы. Я был в шубе, с синими волосами, блондином — рад, что согласился на такую авантюру!

Георгий Колдун появился на сцене в дуэте со своей наставницей Олей Поляковой. Они исполнили лирический хит «Shallow» из фильма «Звезда родилась».

— Интересно, что я узнал об этом дуэте всего за неделю до финала,— признался «ФАКТАМ» Георгий Колдун. — Как-то фильм «Звезда родилась» прошел мимо меня. Но композиция, действительно, очень красивая! Спасибо Оле, она помогла мне подготовиться. Зарядила своей энергией, которой у нее в избытке. В определенный момент она мне просто дает «моральный подзатыльник» и говорит: «Давайте, делайте!».

Элина Иващенко вышла на сцену вместе с Олегом Винником. В дуэте они исполнили хит «Мати каже правду».

— У этой девочки очень крутое будущее,— сказал Олег Винник. — Она ощущает то, что делает на сцене.

— Я была счастлива спеть с легендой нашего шоу-бизнеса — Олегом Винником,— сказала «ФАКТАМ» Элина Иващенко. — Он пример для подражания. Спеть с ним на одной сцене — это реальный кайф! Признаюсь, раньше я не слышала этой песни. Узнала, что буду ее исполнять, когда прошла в финал. Прослушала и подумала: «Вау!» Песня очень крутая сложная, но у меня был отличный напарник.

Маша Стопник спела в дуэте с популярным артистом Максом Барских. Лирический хит «Февраль» завершился нежным объятием Маши и Макса.

— Я очень обрадовалась, когда узнала, что буду петь с Максом Барских,— призналась «ФАКТАМ» Мария. — Я давно слежу за его творчеством, мне нравится, как Макс ведет себя на сцене. У него есть чему поучиться. Наш номер ставил Алан Бадоев, с ним всегда интересно работать. Получилось очень чувственно и круто!

Впервые за десять сезонов «Х-фактора» участники исполняли на сцене свои авторские хиты.

Антон Вельбой представил песню «Ветер» своего авторства.

— Мне будет достаточно выиграть «Х-фактор», — уверенно сказал Антон.

— Не знаю, куда ты дойдешь, но ты растешь от эфира к эфиру,— впервые похвалила участника Полякова. — Песня у тебя крутая!

— Ты был, как рыба в воде,— признал Данилко. — Поздравляю!

— Слова только «ветер в голове» относится ко многим,— сказал Игорь Кондратюк.

— Поздравляю с премьерой!— поддержала наставника Настя. — Пусть твой маленький корабль станет большим танкером и рассекает украинский шоу-бизнес.

Элина Иващенко вышла на сцену с песней, которую она презентовала на кастинге национального отбора на «Евровидение».

— Я написала ее полгода назад,— рассказала Элина. — Текст пришел в три часа ночи, я встала и записала.

— Это была крутая баллада,— сказала Настя Каменских.

— У тебя все есть для того, чтобы стать победителем проекта,— признала Оля Полякова.

На сцене с новым хитом выступил гость финала — Макс Барских.

— Не слушайте советов, если ваше сердце открыто, и вы готовы двигаться дальше,— напутствовал участников Макс.

Подопечный Оли Поляковой Георгий Колдун представил авторскую песню «Досить» на украинском языке. В финале Георгий не смог сдержать слез.

— Тебе очень подходит эта песня,— растрогалась Настя Каменских. — Ты дотронулся до моей души.

— Это было очень эмоционально,— признал Андрей Данилко. — Мне понравилось.

Закрывала финал подопечная Игоря Кондратюка Мария Стопник с песней «Зима».

— Как раз ехал из аэропорта и думал: что это за зима?— прокомментировал номер Андрей Данилко. — Припев супер!

— Номер очень классный, — признала Настя. — Не уверена, что тебе надо продолжать в этой стилистике, но песня получилась отличной.

- Пусть победа достанется тому, кому она больше всего нужна, — сказал, напутствуя финалистов, Андрей Данилко.

Перед оглашением результатов зрительского голосования, на сцене «Х-фактора» выступили Сергей Бабкин и Олег Винник.

— Новый год я буду встречать на площади в Харькове,— рассказал Винник. — А после праздников хочу заняться творчеством. Последнее время я слишком много работал.

По правилам проекта, двое участников, которые получили большее количество зрительских голосов, попали в суперфинал. Ими стали: Элина Иващенко и Георгий Колдун. Георгий даже не смог сдержать слез.

Проект покинули Антон Вельбой и Маша Стопник.

— Это было прекрасно и волшебно,— эмоции захлестнули Антона.

— Главное — не победа, а тот опыт, который я здесь получила,— сказала Маша. — Вы сделали меня лучше!

Ровно неделю зрители будут голосовать за своего фаворита. Имя победителя юбилейного сезона «Х-фактора» станет известно в субботу, 28 декабря.

Солист группы Romax в интервью «ФАКТАМ» рассказал, почему для него «Х-фактор» так и остался загадкой и чем пришлось пожертвовать ради участия в шоу.

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