Кот не желает гулять на поводке и демонстративно «падает в обморок» (видео)

Мир

24-летняя жительница австралийского города Сидней Габриэль Агиус опубликовала видео, в котором она пытается выгулять возле дома своего кота по кличке Тор. Тору явно не нравится прогулка — тем более на поводке. И он демонстративно «падает в обморок». Хозяйка пытается поставить его на лапы, но животное снова драматически заваливается на бок еще дважды.

По словам Габриэль, она уже несколько раз выводила Тора на поводке, но он впервые устроил такой спектакль. Сама Гэби считает своего питомца ленивым. Но некоторые пользователи сети предположили, что он просто протестует против того, чтобы с ним обращались, как с собакой.



Ранее «ФАКТЫ» писали, что ветеринарам надоели вопросы о живущем в клинике толстом коте, и они вывесили смешное объявление.

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