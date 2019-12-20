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Ветеринарам надоели вопросы о живущем в клинике толстом коте, и они вывесили смешное объявление (фото)

12:05 20 декабря 2019 315
Кот Толстый Фред
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Сотрудникам одной из американских ветеринарных клиник надоело отвечать на одни и те же вопросы постителей, касающиеся упитанного кота по кличке Фред, который постоянно проживает в их заведении. И они вывесили объявление, в котором есть ответы на самые распространенные вопросы и которое было опубликовано на онлайн-сервисе загрузки и хранения изображений Imgur.

«Это Толстый Фред. Он мальчик. Он не беременный. Он весит почти 13 килограммов. Да, он на диете. Нет, она не слишком хорошо работает. Фред любит людей. Вы можете зайти и погладить его. Он любит сидеть на маленьких детях и ему нравится, когда его чешут в районе бедер. Толстого Фреда нельзя взять к себе в качестве домашнего животного — но у нас есть подходящие для этого более мелкие модели», — говорится в объявлении, которое стало вирусным.

Как сообщает издание Bored Panda, к объявлению прилагался и снимок самого Толстого Фреда. Но клиника в тот момент была закрыта — и фото было сделано через стекло и против солнца. Поэтому кот слегка смахивает на полупрозрачное привидение. «Толстый Фред весит многовато для призрака», «Это после диеты он стал прозрачным?» — писали в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что отец пережил шок, увидев ребенка в барабане работающей стиральной машины, но конец истории был неожиданным.

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