«Дождись Санта-Клауса»: собака устроила истерику, досрочно требуя подарок на Рождество (видео)

Мир

53-летняя жительница британского графства Хертфордшир Элисон Дир и ее дочь Даниэль опубликовали смешной видеоролик со своей собакой по кличке Бэйли в главной роли. Пес породы венгерская выжла устроил истерику, желая досрочно получить подарок на Рождество. Бейли требует, чтобы ему дали носок с его именем, который висит на камине в ожидании праздника. Он смотрит на него, подбегает поближе, машет хвостом и нетерпеливо подвывает. Однако хозяйка говорит ему: «Нет, тебе нужно подождать Санта-Клауса». И позже повторяет: «Санта еще не приходил. Нужно подождать до Рождества… Еще не время». Бэйли начинает выть еще громче. «Я знаю, но еще не сейчас, милый», — увещевает его Дир.

Шестилетний Бэйли привык, что в носке обычно находятся лакомства или игрушки. «Он никогда еще не устраивал нам таких сцен… Обычно мы вешаем носок, и он остается там до Рождества, а затем мы снимаем его и даем Бэйли подарки», — говорит 23-летняя Даниэль. В конце концов, как сообщает Daily Mail, девушка вынуждена была снять носок и показать крайне разочарованной собаке, что он пустой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что собака решила досрочно распаковать подарки на Рождество, но ее поймали на горячем.

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