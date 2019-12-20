Сова тайно жила на рождественской елке американцев в течение недели (фото, видео)

Мир

Проживающее в американском штате Джорджия семейство Ньюманов и не подозревало, что обзавелось квартиранткой. До тех пор, пока перепуганная 10-летняя Индия Ньюман не вбежала вечером в столовую и не сказала: «Мама, меня напугало елочное украшение». После этого девочка расплакалась.

Сначала мать школьницы Кэти решила, что Индия испугалась одной из стеклянных сов, которые в большом количестве висели на дереве. Однако страшным украшением оказалась маленькая живая сова, которая невесть каким образом пробралась в дом и поселилась на рождественской елке. Эксперты предположили, что она жила там уже по меньшей мере неделю, когда ее присутствие было обнаружено. Она явно голодала, так как выглядела слишком худой.

Как сообщает CNN, родители девочки оставили на ночь окна и двери дома открытыми — в надежде, что гостья улетит. Однако наутро нашли сову на верхушке своей елки — она не спешила прощаться с хозяевами. В конце концов Ньюманам, подкормившим отощавшую сову куриным мясом, пришлось вызвать специалистов-зоологов, которые поймали сову и поместили ее в клетку. А Ньюманы выпустили ее на волю, когда настали сумерки.

Кэти уверят, что до сих пор слышит уханье совы по ночам. И признается, что даже немного скучает по ней.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что полицейская собака присвоила себе игрушки, собранные для благотворительного фонда к Рождеству.

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